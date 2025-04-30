Музеи, поликлиники и транспорт: как будут работать соцучреждения в майские праздники

С 1 по 11 мая 2025 года россиян ждут продолжительные праздники. В этот период у многих социальных учреждений Нижегородской области изменится график работы. Редакция сайта pravda-nn.ru подготовила специальный материал, в котором расскажет, как будут принимать нижегородцев МФЦ, музеи, больницы и другие организации в майские праздники.
Музеи.
Нижегородский кремль.
Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в майские праздники. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 9 мая, кроме 1, 3 и 6 мая. При этом само музейное пространство Кремля будет открыто с 1 по 11 мая с 10:00 до 20:00, а 9 мая круговой маршрут по стене и башням будет закрыт для посещения.
Усадьба Рукавишниковых будет работать с 1 по 11 мая с 10.00 до 20.00, без выходных.
Технический музей будет доступен с 11.00 до 18.00 все дни, кроме 5 мая. В этот день учреждение на выходном. Игрушечный музей работает по аналогичному расписанию.
Музей «Кладовка. Галерея Историй» можно будет посетить с 1 по 11 мая с 12.00 до 19.00. 5 мая — выходной.
Музей Городового магистрата открыт с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая с 10.00 до 17.00. С 5 по 7 мая — с 09.00 до 17.00.
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Подразделения ГИБДД по Нижегородской области.
1 и 9 мая станут выходными днями для всех отделов Госавтоинспекции. В остальные дни работа будет организована с учетом праздничного периода.
3 и 10 мая подразделения будут функционировать в обычном режиме. Отделы регистрации транспортных средств, расположенные по адресам: улица Металлистов, 111 и улица Стрелка, 4Б, будут открыты для приема 2, 3, 4, 8, 10 и 11 мая.
Подразделения МВД России по вопросам миграции в Нижегородской области.
30 апреля все подразделения завершат прием на час раньше обычного. Приемные дни в праздничный период будут ограничены: миграционные службы не будут работать 1, 2, 4, 5, 8, 11 и 12 мая. Обратиться за услугами можно будет 3, 6, 7 и 10 мая.
По такому же графику будет работать и отдел по оформлению заграничных паспортов, расположенный на улице Академика Сахарова, 18.
Другое расписание установлено для отдела по вопросам трудовой миграции, находящегося по тому же адресу. Граждане смогут обратиться туда 5, 6 и 7 мая, причем 7 мая прием завершится на час раньше.
Изменения коснутся и отделов УМВД на бульваре Юбилейном, 32. Здесь 30 апреля рабочий день также сократится на час. Отделы будут закрыты 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 и 11 мая. Прием граждан состоится 5, 6 и 7 мая, при этом 7 мая сотрудники завершат работу раньше обычного.
В МВД напомнили, что актуальную информацию о режиме работы можно уточнить на официальном сайте ведомства или по телефонам горячих линий. ЗАГС.
1, 4, 9 и 11 мая не работают все отделы ЗАГС Нижегородской области.
2, 3, 8 и 10 мая отделы будут работать по особому графику. Ознакомиться с работой конкретного отдела можно на сайте ведомства.
Транспорт.
Электрички.
30 апреля и 7 мая электрички будут курсировать по графику пятницы, а с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — по графику субботы, а также 4 и 11 мая — по графику воскресенья.
Канатная дорога «Нижний Новгород — Бор».
Нижегородская канатная дорога открывается после модернизации 1 мая. С этой даты по 4 мая она будет работать с 09.00 до 22.00, за исключением 3 мая — тогда фуникулер начнет работу в 06.45.
Общественный транспорт.
Ограничения на проезд транспорта на центральных улицах Нижнего Новгорода введут с 00:01 до 14:00 29 апреля, 2, 5 и 7 мая. Ограничения коснутся площади Минина и Пожарского, улиц Ульянова, Варварской, Минина, Широкой и Алексеевской. Кроме того, проезд будет временно закрыт на Нижне-Волжской и Верхне-Волжской набережных, Зеленском и Георгиевском съезде и на набережной Гребного канала.
С 26 апреля до 8 мая и с 10 до 15 мая движение транспорта ограничат на автомобильной парковке на Нижне-Волжской набережной. Запрет накладывается на участок слева от памятника «Катер Герой» в районе Чкаловской лестницы. С 9:00 6 мая до 22:00 8 мая парковка будет запрещена там же, но справа от памятника.
Из-за этого изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы А‑1, А‑4 и А‑68 будут следовать до остановки «Черный пруд» через улицу Ошарскую. Обратный путь от остановки «Кинотеатр Рекорд» останется без изменений.
Автобусы А‑3, А‑61, А‑70 и А‑91 будут двигаться в сторону площади Свободы через площадь Максима Горького и улицу Варварскую. В сторону Канавинского моста — так же.
Автобус А‑5 будет ходить от Деловой улицы до остановки «Деревня Печеры» в обе стороны. Маршруты А‑19, А‑24, А‑45, А‑74, А‑90, Т‑40, 226 и 304 пройдут через улицы Маслякова и Пискунова, а обратно — через Ильинскую улицу.
Автобусы А‑31 и А‑39 будут следовать к остановке «Черный пруд» через улицу Пискунова. Обратно — от остановки «Кинотеатр Рекорд» через улицу Варварскую.
Маршруты А‑40, А‑64 и А‑97 пройдут через улицу Пискунова. Автобус А‑42 последует через Октябрьскую и Ошарскую до остановки «Черный пруд». Обратно — от остановки «Кинотеатр Рекорд» через Октябрьскую улицу.
Электробусы Э‑9,Э‑13 и Э‑17 будут курсировать через улицу Пискунова до остановки «Черный пруд». Обратно — через Октябрьскую улицу от остановки «Кинотеатр Рекорд».
Автобусы А‑52, А‑71, А‑87 и А‑95 будут останавливаться на улице Рождественской.
Нижегородская областная детская клиническая больница.
Детская областная клиническая больница с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая не работает.
С 5 по 7 мая будет работать в обычном режиме, но прием будет вестись по предварительной записи. С 12 мая — так же по обычному графику.
Нижегородский онкоцентр.
1 мая будет открыто только пятое отделение радиотерапии и отдел медико-физического сопровождения и радиационной безопасности. 2 мая — пятое отделение радиотерапии, отдел медико-физического сопровождения и радиационной безопасности, 15-е отделение противоопухолевой лекарственной терапии (дневной стационар), 10-е химиотерапевтическое отделение и отделение радионуклидной диагностики.
5, 6 и 7 мая онкоцентр работает по обычному графику.
8 мая попасть можно будет в пятое отделение радиотерапии, отдел медико-физического сопровождения и радиационной безопасности, 10-е химиотерапевтическое отделение, а также отделение радионуклидной диагностики.
9 мая — выходной день.
Нижегородская областная стоматология.
В майские выходные филиалы Нижегородской областной стоматологии будут дежурить в отдельные дни. С актуальным расписанием можно ознакомиться ниже. Приют «Сострадание НН».
1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 мая приют уйдет на выходные. 3 мая состоится большой субботник: в этот день приют будет работать с 09.00 до 15.00.
7 мая попасть в приют можно будет с 11.00 до 18.00, 10 мая — с 09.00 до 15.00.
С 13 мая приют будет работать по обычному графику. Зоопарк «Лимпопо» (0+).
Все майские праздники двери нижегородского зоопарка будут открыты для посетителей. Попасть туда можно будет с 09.00.
Керженский заповедник (0+).
С 1 по 11 мая экскурсионные тропы Керженского заповедника будут работать с 09.00 до 17.00. Также возможно посещение троп самостоятельно, без экскурсовода. На данный момент доступны две экотропы: «Пойма Керженца» (1,5 км/2,5 км) и «Вишенское болото» (1,5 км). Экотропа «Заповедный лес» на период гнездования птиц закрыта до 15 июня.
Погода.
По прогнозам погоды, все майские выходные в Нижнем Новгороде, с 1 по 4 мая, будут идти дожди. Температура воздуха в среднем составит +10 градусов.