Музеи, поликлиники и транспорт: как будут работать соцучреждения в майские праздники

Вход на территорию Нижегородского кремля ограничат в майские праздники. Ограничения будут действовать с 29 апреля по 9 мая, кроме 1, 3 и 6 мая. При этом само музейное пространство Кремля будет открыто с 1 по 11 мая с 10:00 до 20:00, а 9 мая круговой маршрут по стене и башням будет закрыт для посещения.