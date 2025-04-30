Самый милый парад Победы прошел в воронежском детском саду

«Победный май все дальше и дальше от нас, но мы, как и 80 лет назад помним, какой ценой досталась нам Победа! Помним, как наши предки, мои сослуживцы защищали и отбивали наш любимый Воронеж от фашистов. Нельзя, чтобы наши дети забывали об этом!», — подчеркнул Николай Борисов.