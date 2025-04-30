Самый милый парад Победы прошел в воронежском детском саду

В детском саду № 190 прошел парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли воспитанники, их родители и почётные гости — ветераны и военные. Мероприятие объединило сразу несколько поколений, тем самым подчеркнув важность памяти о героических подвигах советских солдат и патриотического воспитания детей. Воронежские полицейские назвали событие самым милым парадом. Подробностями мероприятия поделились в ГУ МВД России по региону.
Возглавил парад 100-летний ветеран Великой Отечественной Войны Николай Николаевич Борисов. Он прошел всю войну на легендарном танке Т-34 в качестве командира танкового экипажа. Именно поэтому ветеран открывал детский расчет юных танкистов. Дошкольники чеканили шаг под счет Николая Николаевича и участника СВО Андрея Александровича Пестова.
Перед зрителями побатальонно прошли расчеты юнармейцев, юных казачат и спасателей, а также эколят-дошколят и отряд юных помощников инспекторов дорожного движения. Последними командовала государственный инспектор ОАР и ПДД отдела Госавтоинспеции УМВД России по городу Воронежу, капитан полиции Анна Колтакова.
«Победный май все дальше и дальше от нас, но мы, как и 80 лет назад помним, какой ценой досталась нам Победа! Помним, как наши предки, мои сослуживцы защищали и отбивали наш любимый Воронеж от фашистов. Нельзя, чтобы наши дети забывали об этом!», — подчеркнул Николай Борисов.
Традиционно самой зрелищной частью парада стал проезд «военной техники», созданной руками родителей детей. Юные моряки, танкисты и летчики прошли по площади. Затем состоялось шествие «Бессмертного полка». Дети и их родители прошли с портретами своих родственников, участвовавших в войне.
В завершении мероприятия Николай Борисов лично высадил на Аллее Сирени ещё один куст, как символ единства поколений и в знак благодарности за воспитание юных патриотов России.