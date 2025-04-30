В Омске отменяют остановку «СибАДИ»

В среду, 30 апреля 2025 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил об итогах совещания с руководством департамента транспорта и представителями Госавтоинспекции, на котором рассмотрена проблема автомобильных пробок на проспекте Мира.
Как отметил мэр, мер по минимизации заторовых ситуаций, которые уже реализованы на сегодняшний день, явно недостаточно. Поэтому были предложены и приняты решения, которые в комплексе с другими мероприятиями, направлены на улучшение дорожной обстановки.
«С 8 мая временно отменяется остановка “СибАДИ” в направлении центра города для всех видов общественного транспорта, за исключением маршрутов, следующих на Левый берег через мост им. 60-летия ВЛКСМ. Посадка и высадка пассажиров на остальных маршрутах будет осуществляться на остановке “Медицинская академия”.
Тем самым мы планируем упорядочить движение по полосам и исключить хаотичные перестроения транспортных средств, вызванные остановкой пассажирского транспорта, замедляющей поток", — заявил Сергей Шелест.
Кроме того, как отметил глава города, в ближайшей перспективе планируется изменение схемы организации движения на проспекте Мира в районе примыкания выезда со стороны улицы 2-я Поселковая.
«На данном участке будет установлен светофорный объект. В одной из фаз регулирования транспортные средства получат возможность выезжать со стороны улиц Поселковых с левым поворотом в направлении центра, что избавит их от вынужденной необходимости совершать разворот непосредственно на проспекте Мира», — сообщил Сергей Шелест.
Мэр попросил омичей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые будут вызваны рядом запретов и ограничений.
Напомним, что проблема пробок на проспекте Мира в Омске возникла на фоне работ по капитальному ремонту на мосту им. 60-летия ВЛКСМ.