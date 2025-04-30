В Омске отменяют остановку «СибАДИ»

Как отметил мэр, мер по минимизации заторовых ситуаций, которые уже реализованы на сегодняшний день, явно недостаточно. Поэтому были предложены и приняты решения, которые в комплексе с другими мероприятиями, направлены на улучшение дорожной обстановки.