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Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в мае 2025

Синоптики сказали, какой будет погода в первые дни мая в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в мае 2025 года, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу погоду, 1 мая, в четверг, в ночные часы будет облачно, а дем ожидается облачная с прояснениями погода. Кроме того, ночью и утром во многих районах страны пройдут осадки в виде дождя, а по северу возможен мокрый снег. Синоптики добавляют, что днем по северо-восточной части прогнозируются дожди.

Ветер окажется западный, северо-западный порывистый, на большей части Беларуси будет преобладать сильный ветер. В ночные часы температура воздуха окажется от +2 до +8 градусов, по югу — до +10 градусов. Днем ожидается от +12 до +18 градусов, а по северо-востоку — от +6 до +11 градусов.

Синоптики добавляют, что в пятницу, 2 мая, будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет переменных направлений, а днем — юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью на большей части страны прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов, местами температура воздуха будет от +1 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +12 по востоку и до +22 по западу Беларуси.

Тем временем штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов.

Ранее белорусский синоптик сказал о погоде на майских праздниках: без аномальной жары, с туманами, дождями и возможными грозами.

Кроме того, Белгидромет сказал о погоде в мае 2025 года в Беларуси: «Не исключен возврат к холодам, заморозки».

А еще опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения.