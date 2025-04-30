Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в мае 2025

Синоптики добавляют, что в пятницу, 2 мая, будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет переменных направлений, а днем — юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью на большей части страны прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов, местами температура воздуха будет от +1 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +12 по востоку и до +22 по западу Беларуси.