Синоптики сказали, когда белорусам ждать потепления до +22 градусов в мае 2025 года, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу погоду, 1 мая, в четверг, в ночные часы будет облачно, а дем ожидается облачная с прояснениями погода. Кроме того, ночью и утром во многих районах страны пройдут осадки в виде дождя, а по северу возможен мокрый снег. Синоптики добавляют, что днем по северо-восточной части прогнозируются дожди.
Ветер окажется западный, северо-западный порывистый, на большей части Беларуси будет преобладать сильный ветер. В ночные часы температура воздуха окажется от +2 до +8 градусов, по югу — до +10 градусов. Днем ожидается от +12 до +18 градусов, а по северо-востоку — от +6 до +11 градусов.
Синоптики добавляют, что в пятницу, 2 мая, будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер будет переменных направлений, а днем — юго-западный умеренный, местами порывистый. Ночью на большей части страны прогнозируются заморозки от 0 до −5 градусов, местами температура воздуха будет от +1 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +12 по востоку и до +22 по западу Беларуси.
Тем временем штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов.
Ранее белорусский синоптик сказал о погоде на майских праздниках: без аномальной жары, с туманами, дождями и возможными грозами.
Кроме того, Белгидромет сказал о погоде в мае 2025 года в Беларуси: «Не исключен возврат к холодам, заморозки».
А еще опубликован график отключения горячей воды в Минске в мае 2025: список адресов, даты отключения.