В Волгограде «Бессмертный полк» пройдёт в составе расчётов Парада Победы

Как сообщает ИА «Высота 102», по решению оперштаба традиционного многотысячного шествия в 2025 году не будет. При этом память воинов-защитников почтят на Параде Победы. Об этом рассказал сегодня на встрече с ветеранами губернатор Андрей Бочаров.