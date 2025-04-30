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В Волгограде «Бессмертный полк» пройдёт в составе расчётов Парада Победы

9 мая в Волгоградской области акция Бессмертный полк состоится в особом формате.

Как сообщает ИА «Высота 102», по решению оперштаба традиционного многотысячного шествия в 2025 году не будет. При этом память воинов-защитников почтят на Параде Победы. Об этом рассказал сегодня на встрече с ветеранами губернатор Андрей Бочаров.

— Прошу поддержать предложение о проведении акции «Бессмертный полк» в составе расчетов Военного парада. Фотографии красноармейцев и моряков пронесут по площади Павших борцов юнармейцы, — подчеркнул глава региона.

Отметим, по информации руководителя, также в праздничные дни фотографии героев Великой Отечественной войны будут транслировать на видеоэкранах и рекламных конструкциях в городе-герое Волгограде. Кроме того, все желающие смогут принять участие во всероссийском онлайн-шествии «Бессмертного полка». Для этого необходимо заполнить анкету ветерана на специальном сайте.