ФАС возбудила дело против Т-Банка из-за рекламы о снятии наличных

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушений при рекламе бесплатного снятия наличных с карты, сообщает ведомство.
«ФАС возбудила дело в отношении Т-Банка по признакам нарушения закона о рекламе. Телереклама содержала привлекательную для потребителей информацию о бесплатном снятии наличных с карты», — говорится в сообщении.
Отмечается, что текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, что не позволяло потребителям получать необходимые для осознанного выбора сведения об оказании финансовой услуги.
Ведомство возбудило дело, и в случае установления вины к организации будут применены меры административного воздействия.