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Кроссворд на 1 мая 2025

1 Мая — праздник, который для многих остается символом весеннего обновления и уважения к труду. В этот день вспоминают о правах работников, истории профсоюзного движения и традициях солидарности. Предлагаем разгадать наш кроссворд и узнать, как 1 мая отмечают в разных странах.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.