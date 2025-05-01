Кроссворд на 1 мая 2025

1 Мая — праздник, который для многих остается символом весеннего обновления и уважения к труду. В этот день вспоминают о правах работников, истории профсоюзного движения и традициях солидарности. Предлагаем разгадать наш кроссворд и узнать, как 1 мая отмечают в разных странах.