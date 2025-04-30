Жизнь в Казахстане продолжает дорожать

Региональный прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает денежную сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу для удовлетворения своих минимальных потребностей.
Согласно данным Бюро национальной статистики, в апреле 2025 года эта сумма составила 54 408 тенге:
- на продукты питания — 29 924 тенге (55% суммы);
- на необходимые вещи и услуги — 24 484 тенге (45%).
Текущая сумма на 1,9% выше той, что фиксировалась месяцем ранее, и на 8,2% больше, чем было в декабре 2024 года. Также текущий ПМ сразу на 11,27% больше прошлогоднего — в апреле 2024 года показатель был равен 48 897 тенге.
Где самая дорогая жизнь
Прожиточный минимум для каждого региона рассчитывается индивидуально, ведь одни и те же продукты питания в разных областях могут стоить по-разному. Так, самый высокий ПМ в апреле 2025 года был зафиксирован в Мангистауской области — 63 117 тенге.
Следом идут Алматинская область (58 987 тенге) и Астана (58 011 тенге). В пятерку «лидеров» также вошли Восточно-Казахстанская область (57 794 тенге) и Алматы (56 833 тенге).
В Шымкенте ПМ равен 53 240 тенге, а в Кызылординской области зафиксирована самая низкая минимальная сумма для жизни — 48 477 тенге.
Также величина ПМ в Казахстане зависит от пола и возраста граждан. Например, для детей в возрасте до 13 лет прожиточный минимум равен 43 523 тенге, а пенсионеров — 50 882 тенге.
Для юношей в возрасте 14−17 лет ПМ равен 68 664 тенге, а для девушек этой возрастной категории — 52 614 тенге. Для мужчин от 18 лет этот показатель равен в среднем 64 759 тенге, а для женщин — 51 424 тенге.
Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать «минимальную для жизни» сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране. Также стоит отметить, что ранее прожиточный минимум использовался для определения «черты бедности», однако с начала 2025 года для этого начали использовать медианные доходы населения.