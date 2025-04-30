Жизнь в Казахстане продолжает дорожать

Напомним, ПМ используется не только для того, чтобы подсчитать «минимальную для жизни» сумму, но и чтобы определить уровень бедности в стране. Также стоит отметить, что ранее прожиточный минимум использовался для определения «черты бедности», однако с начала 2025 года для этого начали использовать медианные доходы населения.