В Самарской области в Федоровском питомнике высадили почти 100 кг семян сосны

Ежегодно участок дает около 2,5 млн сеянцев, сообщили в региональном Минприроды.
Всего по итогам прошлого года в регионе собрали порядка 20 тонн шишек. Из них получили 200 килограммов семян. Почти половина пришлась на Федоровский питомник в Ставропольском районе губернии.
«Высевают техникой, но обязательно проходят вручную и подсыпают землей, а сверху укладываются опилки для сохранения влаги», — уточнили в профильном министерстве.
Там добавили: как правило, сосну выращивают 2 года перед посадкой в лесу. За это время поливают, пропалывают от сорняков, затеняют посевы от солнца и охраняют от вредителей и болезней.
Весной по зеленым территориям губернии уже частично распространяют семена, подготовленные в 2023 году. Остатки распределят осенью.
«Всего на 17 питомниках выращивают более 5 млн сеянцев разных пород. В этом году в Самарской области высадят 850 гектаров леса и дополнят культуры на площади 1,3 тыс. гектара», — подчеркнули в Минприроды 63-го региона.
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