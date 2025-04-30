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В Федорищев: в Самарской области дополнительно поддержат будущих мам

Теперь студентки, обучающиеся очной форме в высших и средних специальных учебных заведениях самарского региона, смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности.

Теперь студентки, обучающиеся очной форме в высших и средних специальных учебных заведениях самарского региона, смогут получить выплату в размере 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности.

Порядок получения выплат был утверждён приказом регионального минсоцдема.

С заявлением на получение меры поддержки можно в управлении соцзащиты по месту жительства или на онлайн-портале ведомства. Эта выплата осуществляется в рамках нацпроекта «Семья».

В 2025-м на реализацию этой меры выделено 300 миллионов руб., при этом — 264 миллиона из федеральной казны, а 36 миллионов из средств области.

Глава региона подчеркнул, что поддержка семей, забота о детях и благополучие семей являются ключевыми задачами национального проекта и основными направлениями работы на региональном уровне.

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