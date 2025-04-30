Ветерану СВО в Иркутской области помогли с получением профессии

В Иркутской области ведется работа по содействию в трудоустройстве ветеранов СВО. При необходимости, они могут пройти профобучение (в том числе и с помощью нацпроекта «Кадры»), переподготовку, получить юридическую консультацию и психологическую помощь. Все эти услуги оказывают в Кадровых центрах. Причем в отдаленные районы Приангарья отправляются мобильные офисы кадровой службы.
Так, кадровые консультанты вместе с волонтерами благотворительного фонда «Защитники Отечества» помогли жителю села Олой Эхирит-Булагатского района. Даниил Буинов в результате ранения потерял правую ногу, однако очень хотел иметь возможность водить автомобиль, чтобы работать в такси или оформить самозанятость.
В результате мужчина смог пройти обучение вождению автомобиля с ручным управлением в Иркутском реабилитационном техникуме.
— Мы прикладываем все усилия, чтобы каждый ветеран и участник СВО мог найти свое место в жизни после возвращения с фронта, — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.