Ветерану СВО в Иркутской области помогли с получением профессии

В Иркутской области ведется работа по содействию в трудоустройстве ветеранов СВО. При необходимости, они могут пройти профобучение (в том числе и с помощью нацпроекта «Кадры»), переподготовку, получить юридическую консультацию и психологическую помощь. Все эти услуги оказывают в Кадровых центрах. Причем в отдаленные районы Приангарья отправляются мобильные офисы кадровой службы.