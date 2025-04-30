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В Ростове из-за ремонта приостановили работу троллейбусного маршрута № 6

Работу троллейбусного маршрута № 6 в Ростове восстановят к 5 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону до 5 мая приостановили работу троллейбусного маршрута № 6 «Центральный рынок — проспект Королева». Об этом со ссылкой на МУП «РТК» сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

— Ведется ремонт контактной сети и тяговой подстанции, работы планируем завершить к 5 мая, — прокомментировали журналистам в транспортной компании.

Напомним, троллейбусы № 6 не курсируют с 22 апреля. При этом пассажиров продолжают перевозить по маршрутам № 1, 2, 5, 9, 17 и 22. Добавим, ранее стало известно о продлении автобусного маршрута № 112.

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