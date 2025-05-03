Москва — в огнях, Берлин — в огне!

Немцы были небриты, заросли серой щетиной, у иных почти совсем не было видно лица, сверкали лишь белки глаз и зубы. На лицах нельзя прочесть ни одной мысли, кроме тупого, животного страха и злобы, которая передергивала мускулы. Находились, правда, и такие, которые напускали мину равнодушия и даже веселости. Некоторые солдаты неподдельно радовались окончанию боев, другие низко кланялись при встрече с советскими офицерами. Общее же настроение шагающих в колоннах немцев подавленное: они оглушены советской артиллерией и ударами авиации и никак не могут прийти в себя.