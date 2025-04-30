В Кишинёве пройдёт массовый автопробег, посвящённый 80-летию Великой Победы над нацистскими захватчиками

В Кишинёве пройдёт традиционный автопробег, посвящённый 80-летию Великой Победы над нацистскими захватчиками. Организатором традиционно выступил председатель общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, ранее выступавший организатором и других ярких и значимых мероприятий, посвящённых Великой победе.
«Уважаемые единомышленники, товарищи, друзья! Совсем скоро, 9 мая, вся Молдова отметит День Великой Победы. Праздник, близкий каждой семье в нашей многонациональной стране. Молдаване вместе с другими народами Советского Союза плечом к плечу сражались против коричневой чумы и победили. Для нас, потомков победителей, 9 мая — это не просто дата. Это день памяти, гордости и ответственности за мирное будущее», заявил Тулянцев.
«Именно поэтому мы приглашаем вас 9 мая в центр Кишинева, где состоится ежегодный автопробег под лозунгом “Победа одна на всех”. Итак, в 10.30 сбор в центре на улице Штефана чел Маре от улицы Измаильской до улицы Пушкина. Мы занимаем ту часть дороги, которая ведет в сторону Ботаники. Глава колонны улица Измаильская, конец колонны улица Пушкина. Участники автопробега проедут практически по всем улицам Кишинева и закончится автопробег на мемориальном комплексе “Вечность”, где активисты развернут самую большую копию в мире Знамени Победы», отметил общественник.
«Всем желающим зарегистрироваться в автопробеге, звоните по этому номеру телефона, который сейчас вы увидите на экране. Также можете меня найти на страницах социальных сетей и писать мне личное сообщение с вашим номером телефона. Победа — это наша общая память и наша общая ответственность за мир», подчеркнул Игорь Тулянцев.
Напомним, в прошлом году (как и к сожалению, в этом), власти пытались помешать проведению мероприятия, забронировав центральную площадь страны для проведения там празднования Дня Европы, лишив тем самым десятки тысяч граждан Молдовы возможности собраться для празднования Дня победы, как это было на протяжении многих лет. Несмотря на это, автопробег состоялся. Построение автоколонн проходило на бульваре Штефана чел Маре возле театра имени Михая Еминеску. Далее колонна выдвинулась и проехала по заранее согласованному маршруту.
Регистрация по номеру телефона: 079 645 236.