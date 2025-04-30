В Кишинёве пройдёт массовый автопробег, посвящённый 80-летию Великой Победы над нацистскими захватчиками

Напомним, в прошлом году (как и к сожалению, в этом), власти пытались помешать проведению мероприятия, забронировав центральную площадь страны для проведения там празднования Дня Европы, лишив тем самым десятки тысяч граждан Молдовы возможности собраться для празднования Дня победы, как это было на протяжении многих лет. Несмотря на это, автопробег состоялся. Построение автоколонн проходило на бульваре Штефана чел Маре возле театра имени Михая Еминеску. Далее колонна выдвинулась и проехала по заранее согласованному маршруту.