В Волгограде предложили провести акцию «Бессмертный полк» в составе парада

ВОЛГОГРАД, 30 апр — РИА Новости. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию «Бессмертный полк» в Волгограде в составе военного парада 9 мая, сообщает администрация области в своем Telegram-канале.