В Волгограде предложили провести акцию «Бессмертный полк» в составе парада

ВОЛГОГРАД, 30 апр — РИА Новости. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию «Бессмертный полк» в Волгограде в составе военного парада 9 мая, сообщает администрация области в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Волгограде 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк», но формат акции еще не определен.
«Прошу поддержать предложение о проведении акции “Бессмертный полк” в составе расчетов военного парада. Фотографии красноармейцев и моряков пронесут по площади Павших борцов юнармейцы», — цитирует Бочарова администрация.