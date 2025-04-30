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В Волгограде предложили провести акцию «Бессмертный полк» в составе парада

Бочаров предложил провести «Бессмертный полк» в Волгограде в составе парада.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 30 апр — РИА Новости. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров на встрече с ветеранским сообществом предложил провести акцию «Бессмертный полк» в Волгограде в составе военного парада 9 мая, сообщает администрация области в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в Волгограде 9 мая пройдет акция «Бессмертный полк», но формат акции еще не определен.

«Прошу поддержать предложение о проведении акции “Бессмертный полк” в составе расчетов военного парада. Фотографии красноармейцев и моряков пронесут по площади Павших борцов юнармейцы», — цитирует Бочарова администрация.