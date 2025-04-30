В мэрии Екатеринбурга хотят штрафовать самокатчиков за неправильную парковку

Власти Екатеринбурга совместно с депутатами гордумы предложили штрафовать самокатчиков за неправильную парковку. Речь идёт об инициативе мэрии внести поправки в областной административный кодекс (52-ОЗ). Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в администрации города.
В случае нарушения правил парковки самокатов придется заплатить штраф: 3 000 рублей для физлиц, 30 000 — для должностных, 100 000 — для юридических.
— Внесение изменений в областное законодательство даст властям рычаг воздействия на кикшеринговые компании, что поспособствует порядку в городе, — пояснили в мэрии Екатеринбурга.
По словам представителей городской власти, депутаты уже подготовили проект поправок. Его в скором времени передадут в свердловское заксобрание.
Напомним, ранее в Екатеринбурге произошло ДТП с участием иномарки и электросамоката. Водитель автомобиля Skoda Octavia сбил двух школьниц, которые грубо нарушили правила дорожного движения и проехали на самокате на красный сигнал светофора.