Более 400 мероприятий ко Дню Победы пройдут в Иркутской области

Государственные учреждения культуры Иркутской области проведут свыше 400 мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе — выступления сводных оркестров, выставки о подвигах медиков и бесплатные кинопоказы военных фильмов. 9 мая на площади графа Сперанского более 400 юных музыкантов из 11 учреждений исполнят праздничную программу, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
8 мая Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии (6+) под управлением Ильи Дербилова выступит с солистами Луганской академической филармонии Софией Тихой (сопрано) и Русланом Буханцевым (бас). В их программе — произведения Александры Пахмутовой, Вениамина Баснера и Дмитрия Шостаковича. В Органном зале прозвучат песни военных лет в исполнении Театра хоровой музыки и ансамбля «Байкал-квартет», а в Концертном зале филармонии представят программу «Весна на клавишах Победы» (6+).
С 7 мая в Иркутском краеведческом музее откроется выставка «Медики Восточной Сибири. Помощь фронту» (12+), посвященная работе врачей в годы войны. Дополнят экспозицию планшетная выставка «Брестчина в годы Великой Отечественной войны» (12+) и презентация альбома «Сибирская военная летопись» (12+). 9 мая музей проведет День открытых дверей для ветеранов, а во дворе отдела истории гости смогут сделать фото на фоне композиции «укрепленная огневая точка времен войны».
Художественный музей им. Сукачёва 6 мая представит выставку «Воины Байкала» (12+) с 50 портретами героев войны и участников СВО, созданными углем и сангиной.
Драматический театр им. Охлопкова с 4 по 9 мая развернет на площади тематическую фотозону и покажет концертную программу «На всю оставшуюся жизнь!» (12+). 9 мая на театральной площади пройдут показы фильмов цикла «Сибирские дивизии под Москвой» (12+) иркутского кинодраматурга Александра Голованова.
В Музыкальном театре им. Загурского 8 мая состоится благотворительный показ спектакля «Летят журавли» (12+) для ветеранов и участников СВО. В Доме кино 4 и 5 мая выступят Борис Галкин и Инна Разумихина с программой «В пылающий адрес войны…» (12+), а 7 и 9 мая пройдут бесплатные кинопоказы «Баллады о солдате» (12+) и «Восхождение» (18+).
В музеях региона запланированы лекции, квесты и мастер-классы, а 9 мая в краеведческом музее пройдет акция «Фотокарточка Победы» (12+). В поселке Бохан концерт Галкина и Разумихиной повторят в ДК «Колос», завершив программу региона масштабными праздничными событиями.