Более 400 мероприятий ко Дню Победы пройдут в Иркутской области

8 мая Губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии (6+) под управлением Ильи Дербилова выступит с солистами Луганской академической филармонии Софией Тихой (сопрано) и Русланом Буханцевым (бас). В их программе — произведения Александры Пахмутовой, Вениамина Баснера и Дмитрия Шостаковича. В Органном зале прозвучат песни военных лет в исполнении Театра хоровой музыки и ансамбля «Байкал-квартет», а в Концертном зале филармонии представят программу «Весна на клавишах Победы» (6+).