Причал «Парк Фили» в Москве возобновит работу

«Причал “Парк Фили” — один из самых востребованных. С его появлением москвичи и гости столицы могут быстро и удобно добраться до одноименного парка. Мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.