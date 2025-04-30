Причал «Парк Фили» в Москве возобновит работу

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Причал «Парк Фили» на первом маршруте электротранспорта возобновит работу в Москве с 1 мая, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
«После реконструкции набережной открываем причал “Парк Фили” на маршруте… причал заработает с 1 мая», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в день открытия причала москвичи и гости столицы смогут присоединиться к праздничным мероприятиям в парке «Фили».
«Причал “Парк Фили” — один из самых востребованных. С его появлением москвичи и гости столицы могут быстро и удобно добраться до одноименного парка. Мы продолжим развивать самый инновационный вид городского транспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Как ранее сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства планировали провести капитальный ремонт пассажирского причала «Фили». В рамках проекта планировалось восстановить бетонную поверхность стенок причала, провести ремонт швов, заменить существующее покрытие площадки и отбойные устройства, обновить лестничные сходы. Сооружение с момента ввода в эксплуатацию в 1974 году ни разу капитально не ремонтировали.