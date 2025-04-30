9 мая в Калининграде пройдёт шествие «Бессмертного полка»

Формирование колонны начнётся в 8 часов утра на улице Черняховского напротив торгового центра «Кловер». Начало движения колонны запланировано сразу после военного парада, ориентировочно в 11:00.
Участники акции пройдут по знаковому маршруту: от площади Победы по Гвардейскому проспекту к памятнику 1200 гвардейцам. У мемориала каждый сможет почтить память воинов, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны, и возложить цветы.
Для обеспечения безопасности проход на территорию формирования колонны будет организован через пункты досмотра с рамками металлоискателя. Организаторы рекомендуют участникам предусмотреть запас питьевой воды в 0,5-литровой пластиковой бутылке. Рекомендуется не брать с собой объёмные сумки, так как это увеличит время досмотра. На случай дождя можно захватить складной зонт без острия.
В целях безопасности запрещено проносить колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, жидкости и алкогольные напитки. Указом губернатора также запрещено использование беспилотных летательных аппаратов.
После прохождения памятника 1200 гвардейцам участники не разворачиваются, чтобы не идти навстречу шествию, а проходят либо через парк Победы, либо далее прямо к набережной реки Преголи.
До 6 мая можно подать заявку на участие в онлайн-формате через сайт движения «Бессмертный полк России». Впервые акция «Бессмертного полка» прошла в 2012 году в Томске, а в 2015 году было зарегистрировано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России».