9 мая в Калининграде пройдёт шествие «Бессмертного полка»

Для обеспечения безопасности проход на территорию формирования колонны будет организован через пункты досмотра с рамками металлоискателя. Организаторы рекомендуют участникам предусмотреть запас питьевой воды в 0,5-литровой пластиковой бутылке. Рекомендуется не брать с собой объёмные сумки, так как это увеличит время досмотра. На случай дождя можно захватить складной зонт без острия.