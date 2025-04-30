В Перми осуждены дропперы

Суд признал всех троих виновными и назначил им от 1 года 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф. Удовлетворены в полном объеме гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, похищенные средства взысканы с осужденных. Приговор еще не вступил в законную силу.