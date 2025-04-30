В Перми осуждены дропперы

Ленинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в мошенничестве в крупном и особо крупном размере, сообщает прокуратура Ленинского района Перми.
Следствие установило, что трое фигурантов были участниками преступной схемы, в рамках которой людям по телефону сообщали ложные сведения о неправомерных действиях по списанию средств с их банковских счетов и убеждали для сохранения денег перечислить их срочным переводом через «Почту России».
Эти переводы получали подсудимые. Часть суммы злоумышленники оставляли себе, остальное передавали соучастникам. Потерпевшим причинен ущерб на суммы от 230 тыс. до 2,5 млн рублей.
Суд признал всех троих виновными и назначил им от 1 года 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев лишения свободы и штраф. Удовлетворены в полном объеме гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба, похищенные средства взысканы с осужденных. Приговор еще не вступил в законную силу.