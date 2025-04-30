Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО

«Считаю, что нет потерянного поколения, потому что-то, что делают сейчас молодые люди, это очень достойно… Молодые люди и дети всей нашей страны за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт нашим бойцам специальной военной операции, высадили несколько миллионов деревьев в формате “Сад памяти”, — сказал Гуров во время лекции на просветительском марафоне “Знание”.