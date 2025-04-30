Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Росмолодежи рассказал о письмах молодых людей на фронт для бойцов СВО

Глава Росмолодежи Гуров: молодые люди и дети написали 7 миллионов писем на фронт.

Герои. Подвиги. Победа

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Молодые люди и дети России за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт для бойцов специальной военной операции, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.

«Считаю, что нет потерянного поколения, потому что-то, что делают сейчас молодые люди, это очень достойно… Молодые люди и дети всей нашей страны за последние несколько лет написали около 7 миллионов писем на фронт нашим бойцам специальной военной операции, высадили несколько миллионов деревьев в формате “Сад памяти”, — сказал Гуров во время лекции на просветительском марафоне “Знание”.

Кроме того, глава Росмолодежи назвал современную молодежь достойными наследниками тех людей, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны.

РИА Новости выступает информационным партнером марафона.