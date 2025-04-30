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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 мая из-за усиления ветра

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 мая из-за усиления северо-западного ветра на большей части территории страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 48% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Artyom Popkovich/CC0

Ночью будет преобладать облачная погода, днем — переменная облачность. Ночью и утром во многих районах — осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днем преимущественно по северо-востоку — небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы 15−20 м/с.

Температурные качели. Погода в Беларуси в ближайшие дни будет изменчивой.

Температура воздуха минимальная ночью составит 2−8, по югу до 10 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 12−18, по северо-востоку — до 6−11 градусов.