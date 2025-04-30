Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 мая из-за усиления ветра

Ночью будет преобладать облачная погода, днем — переменная облачность. Ночью и утром во многих районах — осадки (дождь, по северу возможен мокрый снег), днем преимущественно по северо-востоку — небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, на большей части территории порывы 15−20 м/с.
Температурные качели. Погода в Беларуси в ближайшие дни будет изменчивой.
Температура воздуха минимальная ночью составит 2−8, по югу до 10 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 12−18, по северо-востоку — до 6−11 градусов.