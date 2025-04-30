Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 мая из-за усиления ветра

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 1 мая из-за усиления северо-западного ветра на большей части территории страны. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.