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С 1 по 4 мая в Башкирии пройдут сельхозярмарки

С 1 по 4 мая в Башкирии пройдут сельхозярмарки.

Источник: Башинформ

С 1 по 4 мая в Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию, сообщает минторг РБ.

Будет организовано 47 площадок во многих муниципальных районах и городах Башкортостана. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Если вы хотите принять участие в ярмарке выходного дня в качестве продавца, вам нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей.

Принять участие может любой желающий.