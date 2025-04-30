С 1 по 4 мая в Башкирии пройдут сельхозярмарки.

С 1 по 4 мая в Башкирии пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию, сообщает минторг РБ.
Будет организовано 47 площадок во многих муниципальных районах и городах Башкортостана. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Если вы хотите принять участие в ярмарке выходного дня в качестве продавца, вам нужно перейти по ссылке, найти в таблице интересующий район. Затем связаться по указанному номеру с контактным лицом для уточнения деталей.
Принять участие может любой желающий.