Бульвар Жириновского может появиться в Нижнем Новгороде

«Для присвоения бульвару имени известного политика планируется направить соответствующее обращение на имя губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В следующем году мы будет отмечать 80-летие со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он очень любил Нижний Новгород и верил в экономическую мощь нашего региона, у него были хорошие отношения со спикером Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным. У председателя регионального парламента остались приятные воспоминания о Владимире Жириновском. Этот бульвар до сих пор остается безымянным. Впоследствии мы можем его дополнительно благоустроить, высадить деревья, установить небольшой памятник политику», — рассказал Атмахов.