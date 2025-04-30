Бульвар Жириновского может появиться в Нижнем Новгороде

Бульвар имени Владимира Жириновского может появиться в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам во время пресс-завтрака заявил руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Нижегородской области, председатель комитета регионального парламента по экологии и природным ресурсам Владислав Атмахов 30 апреля.
Напомним, что предложение о присвоении имени основателя партии ЛДПР бульвару вдоль проспекта Гагарина (от дома № 104 до дома № 146) депутаты одобрили на заседании комиссии Гордумы по МСУ 20 мая 2022 года. Затем он стал отображаться на карте.
Владислав Атмахов напомнил, что три года назад решение депутатов о наименовании бульвара именем Владимира Жириновского не поддержал комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий. Однако сейчас по решению президента РФ Владимира Путина в каждом регионе России должно появиться место, отмеченное именем политика.
«Для присвоения бульвару имени известного политика планируется направить соответствующее обращение на имя губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В следующем году мы будет отмечать 80-летие со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Он очень любил Нижний Новгород и верил в экономическую мощь нашего региона, у него были хорошие отношения со спикером Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным. У председателя регионального парламента остались приятные воспоминания о Владимире Жириновском. Этот бульвар до сих пор остается безымянным. Впоследствии мы можем его дополнительно благоустроить, высадить деревья, установить небольшой памятник политику», — рассказал Атмахов.
Что касается места установки памятника, то Владислав Атмахов не исключил, что монумент может быть установлен на площадке рядом с остановкой микрорайон «Караваиха».
«Место хорошее, открытое», — пояснил Владислав Атмахов.
Напомним, памятник Николаю Жаркову открыли в Нижнем Новгороде.