В WhatsApp появилась нейросеть, отвечающая на вопросы

Также о запуске заявил глава компании Perplexity Аравинд Шринивас (Aravind Srinivas) в своем профиле в LinkedIn. Он сообщил о скором появлении новых функций, помимо ответов на вопросы и генерации изображений. Так, по его словам, в ближайшие недели планируется добавить поддержку голосового режима, мемы, видео, проверку фактов, доступ в групповых чатах и ассистента для выполнения заданий.