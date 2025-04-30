В WhatsApp появилась нейросеть, отвечающая на вопросы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В мессенджере WhatsApp стала доступна нейросеть Perplexity, которая умеет отвечать на вопросы и генерировать изображения, следует из сообщений нейросети.
«Perplexity теперь доступна в WhatsApp», — сообщается в аккаунте Perplexity для ответов на вопросы в соцсети X. Perplexity — чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ).
Также о запуске заявил глава компании Perplexity Аравинд Шринивас (Aravind Srinivas) в своем профиле в LinkedIn. Он сообщил о скором появлении новых функций, помимо ответов на вопросы и генерации изображений. Так, по его словам, в ближайшие недели планируется добавить поддержку голосового режима, мемы, видео, проверку фактов, доступ в групповых чатах и ассистента для выполнения заданий.
WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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