Бокерия: сердечно-сосудистая хирургия в РФ находится на высочайшем уровне

«Сегодня сердечно сосудистая хирургия в нашей стране стоит на высочайшем уровне. Я думаю, что через 25 лет российская медицина кардинально изменится, но при этом главным действующим лицом как был, так и останется лечащий врач», — сказал он в ходе Федерального просветительского марафона «Знание. Первые».
Бокерия добавил, что искусственный интеллект в будущем не заменит профессию врача. «Полноценнее мозгов человека ничего природа за тысячелетия не создала», — отметил Бокерия.
Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах России. Мероприятие посвящено Великой Победе.
ТАСС — официальный информационный партнер марафона.