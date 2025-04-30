Бокерия: сердечно-сосудистая хирургия в РФ находится на высочайшем уровне

«Сегодня сердечно сосудистая хирургия в нашей стране стоит на высочайшем уровне. Я думаю, что через 25 лет российская медицина кардинально изменится, но при этом главным действующим лицом как был, так и останется лечащий врач», — сказал он в ходе Федерального просветительского марафона «Знание. Первые».