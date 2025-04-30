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Бокерия: сердечно-сосудистая хирургия в РФ находится на высочайшем уровне

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Направление сердечно-сосудистой хирургии в России находится на высоком уровне, а искусственный интеллект никогда не заменит профессию врача. Об этом заявил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

Герои. Подвиги. Победа
Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Сегодня сердечно сосудистая хирургия в нашей стране стоит на высочайшем уровне. Я думаю, что через 25 лет российская медицина кардинально изменится, но при этом главным действующим лицом как был, так и останется лечащий врач», — сказал он в ходе Федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Бокерия добавил, что искусственный интеллект в будущем не заменит профессию врача. «Полноценнее мозгов человека ничего природа за тысячелетия не создала», — отметил Бокерия.

Просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах России. Мероприятие посвящено Великой Победе.

ТАСС — официальный информационный партнер марафона.