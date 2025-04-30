В Иркутске начали ремонтировать дороги по нацпроекту

Сезон масштабных дорожных работ стартует в областном центре: Иркутск приступает к реализации мероприятий, запланированных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В этом году планируется привести в порядок 34 участка, в том числе и построить совершенно новую дорогу в микрорайоне «Союз».
Как сообщили в администрации Иркутска, в настоящий момент практически завершены все процедуры выбора подрядчиков, часть из них уже приступила к работам.
— На улице Медведева провели демонтаж старых бордюров. На Станции Горка выполнили бетонирование и готовятся к установке бортового камня. Произведен разбор тротуаров на улицах Трилиссера, Ржанова и Геологов, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. Глава администрации в очередной раз призвал жителей и гостей города проявить терпение. Хоть дорожные работы и вызывают некоторые неудобства, но вести их необходимо.
Каждую неделю в городской мэрии будут проходить оперативные совещания, посвященные ходу ремонта. На прошедшем сегодня обсуждались недочеты, допущенные подрядчиками. Например, нет ограждений или они плохо закреплены. На исправление дано несколько дней.
— Кроме того, поручил специалистам стройконтроля усилить надзор, — поделился руководитель профильного комитета Сергей Чертков.