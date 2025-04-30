В Иркутске начали ремонтировать дороги по нацпроекту

— На улице Медведева провели демонтаж старых бордюров. На Станции Горка выполнили бетонирование и готовятся к установке бортового камня. Произведен разбор тротуаров на улицах Трилиссера, Ржанова и Геологов, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. Глава администрации в очередной раз призвал жителей и гостей города проявить терпение. Хоть дорожные работы и вызывают некоторые неудобства, но вести их необходимо.