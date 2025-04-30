Снег в Татарстане улучшил состояние почвы

Аграрии отмечают, что после аномально теплой зимы дополнительные осадки были крайне необходимы. «Влаги катастрофически не хватало, поэтому нынешний снег — настоящий подарок для будущего урожая», — пояснил Гатин. В настоящее время в регионе продолжается сев яровых культур, при этом оптимальные сроки для посадки кукурузы и подсолнечника еще не наступили.