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Снег в Татарстане улучшил состояние почвы

Специалисты Россельхознадзора Татарстана заявили о положительном влиянии недавних снегопадов на сельское хозяйство региона.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 48% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: РИА "Новости"

«Прошедшие осадки восполнили дефицит влаги в почве и замедлили развитие вредных насекомых», — сообщил Идрис Гатин, заместитель директора татарстанского филиала «ЦОК АПК».

Аграрии отмечают, что после аномально теплой зимы дополнительные осадки были крайне необходимы. «Влаги катастрофически не хватало, поэтому нынешний снег — настоящий подарок для будущего урожая», — пояснил Гатин. В настоящее время в регионе продолжается сев яровых культур, при этом оптимальные сроки для посадки кукурузы и подсолнечника еще не наступили.

Параллельно в Татарстане растет экспорт зерновых. Как сообщила директор центра оценки качества зерна Татьяна Менликиева, республика поставляет продукцию в 20 стран, причем 40% объема приходится на исламские государства. Основными импортерами стали Египет, Саудовская Аравия и Иран, закупившие в прошлом году 364 тысячи тонн зерна.

Несмотря на кратковременные сложности с погодой, когда столбики термометров опустились до нулевых отметок, сельхозпроизводители сохраняют оптимизм. По прогнозам синоптиков, уже к выходным температура воздуха в регионе поднимется до +16 градусов, что создаст благоприятные условия для роста посевов.

Напомним, в Казани ожидается небольшое потепление.