Какие сериалы выходят в мае 2025 года

Ремейк романтической комедии «Времена года», выпущенной Аланом Алдой в 1981 году, — про три супружеские пары, которые каждый сезон ездят в совместный отпуск, пока одни из супругов не объявляют о разводе. Разработкой новой версии занималась Тина Фей и ее напарницы по последнему сезону «Студии 30» Лэнг Фишер и Трейси Уигфилд. В актерский состав шоу вошли сама Фей, Стив Карелл, Колман Доминго, Марко Кальвани, Керри Кенни-Сильвер и Уилл Форте, автор оригинального фильма Алан Алда появится в гостевой роли.