Ответы на кроссворд от 1 мая 2025: интересные факты про праздник 1 Мая

3. США

День труда в США, который празднуют в первый понедельник сентября, для многих американцев символизирует окончание лета. Праздник, установленный федеральным законом в 1894 году и признанный всеми штатами, берет свое начало в 1882 году. Изначально задуманный как парад, демонстрирующий солидарность профсоюзов, он включает в себя фестивали и мероприятия для работников и их семей. За день до Дня труда отмечается Трудовое воскресенье, посвященное духовному и образовательному значению труда.