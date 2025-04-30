Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют в 2027 году

В марте 2024 года был подписан контракт на строительство Большого Смоленского моста с АО «Дороги и Мосты». Компания взяла на себя обязательство в 2029 году завершить все работы по строительству моста и прилегающей дорожной инфраструктуры. По проекту помимо моста подрядчик построит три крупные развязки, а также подземные переходы. Кроме того, ему предстоит переложить более 120 километров коммуникаций и благоустроить прилегающие территории. В апреле прошлого года началась активная фаза строительства Большого Смоленского моста — была забетонирована первая стойка опоры эстакады будущей переправы.