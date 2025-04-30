Движение по Большому Смоленскому мосту в Петербурге откроют в 2027 году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. Строящийся в Санкт-Петербурге Большой Смоленский мост готов уже на треть, рабочее движение по новой переправе планируется открыть в 2027 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Строительство Большого Смоленского моста — один из мегапроектов Санкт-Петербурга. Он реализуется при поддержке президента России Владимира Путина и очень важен для решения задач нового нацпроекта “Инфраструктура для жизни”… Строительство идет с опережением графика. В настоящий момент общая готовность переправы достигла 34%. Планируем к 2028 году завершить мегапроект, а рабочее движение открыть еще раньше — в 2027 году», — сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба его администрации.
Новая переправа соединит правый и левый берег Невы на самых протяженных и загруженных участках набережных между Володарским мостом и мостом Александра Невского в обход исторического центра Петербурга. В улично-дорожную сеть мост будет интегрирован за счет трех крупных развязок (на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Коллонтай и Союзным проспектом).
Ранее в январе 2025 года Беглов сообщал о возможности завершить строительство Большого Смоленского моста на год раньше плана — в 2028 году.
В марте 2024 года был подписан контракт на строительство Большого Смоленского моста с АО «Дороги и Мосты». Компания взяла на себя обязательство в 2029 году завершить все работы по строительству моста и прилегающей дорожной инфраструктуры. По проекту помимо моста подрядчик построит три крупные развязки, а также подземные переходы. Кроме того, ему предстоит переложить более 120 километров коммуникаций и благоустроить прилегающие территории. В апреле прошлого года началась активная фаза строительства Большого Смоленского моста — была забетонирована первая стойка опоры эстакады будущей переправы.
Большой Смоленский мост будет иметь шесть автомобильных полос и две трамвайные, тротуары и велодорожку. Разводной пролет шириной 60 метров обеспечит регулярный пропуск судов. Переправа длиной 1,6 километра будет стоять на 10 опорах. В сведенном положении высота центральной части над водой — 15 метров.