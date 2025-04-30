Гендиректор нижегородского «Торпедо» Харламов покидает свой пост

Генеральный директор ХК «Торпедо» Нижнего Новгорода Александр Харламов покидает свой пост. По информации пресс-службы клуба, это связано с завершением срока контракта.
Александр Харламов работал в «Торпедо» с 2019 года. Отмечается, что за это время выросли собственные доходы клуба, развивалась хоккейная вертикаль, в том числе детско-юношеская школа, молодежная команда «Чайка», возродилась команда ВХЛ «Торпедо-Горький»…
«Нижний Новгород заслуживает больших побед — и я верю, что они обязательно придут, — сказал на прощание Александр Харламов. — Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути, и желаю клубу побед и новых достижений».
Ранее нижегородский ХК «Торпедо» покинул главный тренер Игорь Ларионов, а также генеральный менеджер Вадим Аверкин.