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Гендиректор нижегородского «Торпедо» Харламов покидает свой пост

Закончился срок контракта.

Источник: ХК "Торпедо" (Нижний Новгород)

Генеральный директор ХК «Торпедо» Нижнего Новгорода Александр Харламов покидает свой пост. По информации пресс-службы клуба, это связано с завершением срока контракта.

Александр Харламов работал в «Торпедо» с 2019 года. Отмечается, что за это время выросли собственные доходы клуба, развивалась хоккейная вертикаль, в том числе детско-юношеская школа, молодежная команда «Чайка», возродилась команда ВХЛ «Торпедо-Горький»…

«Нижний Новгород заслуживает больших побед — и я верю, что они обязательно придут, — сказал на прощание Александр Харламов. — Благодарю всех за доверие и поддержку на этом пути, и желаю клубу побед и новых достижений».

Ранее нижегородский ХК «Торпедо» покинул главный тренер Игорь Ларионов, а также генеральный менеджер Вадим Аверкин.