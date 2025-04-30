РЭО усиливает контроль за вывозом мусора в Самаре на майские праздники

«В праздники нагрузка на регоператоров возрастает. РЭО рекомендует регионам, в частности муниципалитетам и операторам по вывозу ТКО, максимально готовиться к этому времени, чтобы избежать коллапсов. Одно из решений — это выделение дополнительных смен», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.