РЭО усиливает контроль за вывозом мусора в Самаре на майские праздники

На период майских праздников региональный оператор АО «Экология» организовал дежурные бригады для быстрого устранения возможных проблем с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Самаре.
«В праздники нагрузка на регоператоров возрастает. РЭО рекомендует регионам, в частности муниципалитетам и операторам по вывозу ТКО, максимально готовиться к этому времени, чтобы избежать коллапсов. Одно из решений — это выделение дополнительных смен», — сообщили в пресс-службе ППК РЭО.
Федеральный центр будет мониторить обращения в систему «РЭО Радар» и региональные сообщества. Для их проверки АО «Экология» направит мобильные группы на места.
Напомним, что публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) была учреждена Указом Президента России от 14 января 2019 года. Основная миссия организации заключается в создании единой комплексной системы управления твердыми коммунальными отходами на территории страны.
В рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие», запущенного с 2025 года, компания реализует переход к экономике замкнутого цикла: к 2030 году планируется сортировать 100% ТКО, сократить захоронение до 50% и перерабатывать минимум 25% отходов.
РЭО ранее анонсировал формирование оперативной рабочей группы на майские праздники (1−11 мая) для мониторинга системы вывоза ТКО в масштабах страны. Дополнительно были направлены методические рекомендации регионам по организации работы в праздничные дни.