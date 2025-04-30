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Из Самары запустили тур к замку Гарибальди «Путешествие в Средневековье»

Жители областной столицы теперь смогут добраться до знаменитого замка Гарибальди на электричке.

Жители областной столицы теперь смогут добраться до знаменитого замка Гарибальди на электричке. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Тур под названием «Путешествие в Средневековье» запустили 26 апреля. Сначала жителям Самары предстоит добраться до Тольятти на электричке, оттуда на специальный автобус с гидом, который идет до места назначения. На месте туристы смогут погулять по окрестностям замка, купить сувениры и устроить фотосессию.

Обратно граждане добираются аналогичным способом сначала на автобус, потом на электричку. Стоимость путешествия — 1100 рублей + билет на электричку.

Больше интересного уже у нас в телеграм-канале «МК в Самаре».