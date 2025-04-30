Из Самары запустили тур к замку Гарибальди «Путешествие в Средневековье»

Жители областной столицы теперь смогут добраться до знаменитого замка Гарибальди на электричке. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Тур под названием «Путешествие в Средневековье» запустили 26 апреля. Сначала жителям Самары предстоит добраться до Тольятти на электричке, оттуда на специальный автобус с гидом, который идет до места назначения. На месте туристы смогут погулять по окрестностям замка, купить сувениры и устроить фотосессию.
Обратно граждане добираются аналогичным способом сначала на автобус, потом на электричку. Стоимость путешествия — 1100 рублей + билет на электричку.
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