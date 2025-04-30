Из Самары запустили тур к замку Гарибальди «Путешествие в Средневековье»

Тур под названием «Путешествие в Средневековье» запустили 26 апреля. Сначала жителям Самары предстоит добраться до Тольятти на электричке, оттуда на специальный автобус с гидом, который идет до места назначения. На месте туристы смогут погулять по окрестностям замка, купить сувениры и устроить фотосессию.