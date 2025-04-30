Власти Иркутска изменили маршрут акции «Бессмертный полк»

Власти Иркутска скорректировали порядок участия в акции «Бессмертный полк» (6+) 9 Мая. Теперь присоединиться к колонне можно только на стартовой точке маршрута — у Дома офицеров на улице Декабрьских Событий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
Формирование колонны «Бессмертного полка» пройдет по улице Декабрьских Событий — от Дома офицеров до Московских ворот и далее до памятника Якову Похабову. С 12:00 участники начнут движение по улице Сухэ-Батора с выходом на площадь графа Сперанского. По всему маршруту установят ограждения: присоединиться к шествию после старта будет невозможно. После прохождения трибун колонна разделится: часть направится по улице Чкалова, другая — по Ленина до пересечения с Российской. В тот же день в 22.00 на Нижней набережной запустят праздничный салют.
Напомним, что шествие «Бессмертный полк» состоится 9 мая в Иркутске и в Ангарске. Решение принято на заседании оргкомитета «Победа» под руководством Игоря Кобзева. Администрация города Иркутска и Ангарского городского округа подтвердили готовность проведения акции «Бессмертный полк» в формате очного шествия 9 мая 2025 года.