9 мая общественный транспорт Перми будет бесплатным

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в День Победы организуем бесплатный проезд в автобусах и трамваях краевой столицы для всех пассажиров, написал господин Соснин. Пользуйтесь городским транспортом и присоединяйтесь к праздничным мероприятиям!
По словам главы Перми, 9 мая будет продлено время работы всех городских маршрутов общественного транспорта.
Ранее стало известно, что с 1 по 4 мая, в честь Праздника Весны и Труда, и с 8 по 11 мая, ко Дню Победы, муниципальные парковки в Перми будут работать без оплаты.