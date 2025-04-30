Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

9 мая общественный транспорт Перми будет бесплатным

9 мая проезд в общественном транспорте Перми будет бесплатным. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

Источник: Коммерсантъ

По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в День Победы организуем бесплатный проезд в автобусах и трамваях краевой столицы для всех пассажиров, написал господин Соснин. Пользуйтесь городским транспортом и присоединяйтесь к праздничным мероприятиям!

По словам главы Перми, 9 мая будет продлено время работы всех городских маршрутов общественного транспорта.

Ранее стало известно, что с 1 по 4 мая, в честь Праздника Весны и Труда, и с 8 по 11 мая, ко Дню Победы, муниципальные парковки в Перми будут работать без оплаты.