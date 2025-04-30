Около 25 процентов россиян планируют обновить интерьер на майских праздниках

У более 25 процентов россиян в планах за майские праздники успеть обновить интерьер. Об этом рассказали эксперты интерьерной компании Mr.Doors, которые провели опрос среди своих клиентов и подписчиков.
У респондентов поинтересовались, «планируют ли они обновлять интерьер в майские праздники». Около 30 процентов россиян ответили положительно, в то время как 48 процентов опрошенных заявили об обратном.
Кроме того, среди предложенных вариантов ответа был еще один — «Планирую, но после майских праздников». За это проголосовали 23 процента людей.
— Безусловно, продолжительные майские праздники, как и каникулы в январе, являются временем повышенного спроса, когда россияне не только стремятся отдохнуть, но и начать или, наоборот, завершить интерьерные преображения собственного жилья. В этом году способствует такому интересу и переменчивая погода, — рассказал пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов.
Также он отметил, что в центральной части страны жители привлекают для этого профессионалов — дизайнеров и архитекторов.
— Понимая повышенный спрос на интерьерные обновления в эти периоды, крупные производители стараются вводить дополнительные акции и скидки на широкий ассортимент, чтобы снизить финансовую нагрузку покупателей и позволить завершить начатый ремонт, — подытожил Герасимов.
Недавно россиянам также рассказали, в какие часы лучше передвигаться на такси в майские праздники, чтобы сэкономить.