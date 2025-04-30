Около 25 процентов россиян планируют обновить интерьер на майских праздниках

— Безусловно, продолжительные майские праздники, как и каникулы в январе, являются временем повышенного спроса, когда россияне не только стремятся отдохнуть, но и начать или, наоборот, завершить интерьерные преображения собственного жилья. В этом году способствует такому интересу и переменчивая погода, — рассказал пресс-секретарь интерьерной компании Mr.Doors Кирилл Герасимов.