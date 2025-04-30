Жара предстоящим летом усилит нашествие вредителей на поля Татарстана

«Все вредители, которые наносят ущерб, — пилильщики, жучки, тля, блохи — очень хорошо развиваются, размножаются. Если мы не используем сильные химические препараты, средства химической защиты, практически аграрии не могут выйти из положения», — рассказал он.
Гатин добавил, что прохладная погода и дожди, напротив, воздействуют благоприятно на общую фитосанитарную ситуацию.
«У каждой культуры есть свои вредители и свои средства защиты. Всхожесть растений и будущий урожай зависят от выбранных сортов, соблюдения всех агрономических и агротехнических мер и технологий», — подчеркнул он.