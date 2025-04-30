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Жара предстоящим летом усилит нашествие вредителей на поля Татарстана

Жаркая погода предстоящим летом в Татарстане поспособствует распространению вредителей полей. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил сегодня замдиректора филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса» в РТ Идрис Гатин.

«Все вредители, которые наносят ущерб, — пилильщики, жучки, тля, блохи — очень хорошо развиваются, размножаются. Если мы не используем сильные химические препараты, средства химической защиты, практически аграрии не могут выйти из положения», — рассказал он.

Гатин добавил, что прохладная погода и дожди, напротив, воздействуют благоприятно на общую фитосанитарную ситуацию.

«У каждой культуры есть свои вредители и свои средства защиты. Всхожесть растений и будущий урожай зависят от выбранных сортов, соблюдения всех агрономических и агротехнических мер и технологий», — подчеркнул он.