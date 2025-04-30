Вооруженные силовики окружили омскую школу № 24

30 апреля омичи устроили шумную «репетицию». С применением оружия отрабатывались действия на случай нападения террористов на образовательное заведение. Площадкой для учений стала школа № 24. Видео с места событий опубликовал паблик «Инцидент Омск».
«Комплексного отрабатывался сценарий “Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом”, — сообщил автор поста со ссылкой на комментарий горадминистрации.
Ранее «КП Омск» рассказала, как банда вымогателей два месяца «кошмарила» горожан.