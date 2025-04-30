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Вооруженные силовики окружили омскую школу № 24

На Бульваре Архитекторов прошли антитеррористические учения.
Источник: Комсомольская правда

30 апреля омичи устроили шумную «репетицию». С применением оружия отрабатывались действия на случай нападения террористов на образовательное заведение. Площадкой для учений стала школа № 24. Видео с места событий опубликовал паблик «Инцидент Омск».

«Комплексного отрабатывался сценарий “Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом”, — сообщил автор поста со ссылкой на комментарий горадминистрации.

Ранее «КП Омск» рассказала, как банда вымогателей два месяца «кошмарила» горожан.