Вооруженные силовики окружили омскую школу № 24

«Комплексного отрабатывался сценарий “Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом”, — сообщил автор поста со ссылкой на комментарий горадминистрации.