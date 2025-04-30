Кто приедет в Москву на парад Победы

На празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву прибудут лидеры 19 государств, включая Китай, Бразилию, Сербию, Словакию, Кубу и восемь бывших республик СССР, ставших независимыми. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашение получил, но пока не подтвердил своего участия.
Парад Победы на Красной площади, на котором будут присутствовать руководители России и зарубежные гости, начнется в 10 часов утра. Парадные расчеты войск России и 19 дружественных государств пройдут от Манежной площади по Красной до храма Василия Блаженного.
Из зарубежных гостей свое участие подтвердили:
Из числа бывших республик СССР на парад в Москву не приедут представители Украины, Молдавии, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который получил приглашение, также не приедет в Москву на торжества.