В Самаре пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом с 1 по 11 мая

С 1 по 11 мая в Самаре пройдут кинопоказы в бесплатном кинотеатре под открытым небом «Филин» на 4-й очереди набережной. В программе — как классические советские фильмы, так и документальные ленты, а также анимационные картины. Также в дни праздников зрители смогут увидеть тематические фильмы о Великой Отечественной войне.