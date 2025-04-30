В Самаре пройдут бесплатные кинопоказы под открытым небом с 1 по 11 мая

С 1 по 11 мая в Самаре пройдут кинопоказы в бесплатном кинотеатре под открытым небом «Филин» на 4-й очереди набережной. В программе — как классические советские фильмы, так и документальные ленты, а также анимационные картины. Также в дни праздников зрители смогут увидеть тематические фильмы о Великой Отечественной войне.
Майские праздники станут отличным поводом для того, чтобы посетить кинотеатр на свежем воздухе и посмотреть фильмы, которые часто можно увидеть только в ретроспективных показах.
Ниже представлено расписание сеансов с 1 по 11 мая:
1 мая:
16.30−17.00 Мультфильмы (0+): «Весенние гости» (1949), «Первый урок» (1948), «Дудочка и кувшинчик» (1950);17.10−18.00 Документальный фильм «Человек труда» (2023, 12+);18.10−18.40 Документальный фильм «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ. БУМЕРАНГ-2» (2012, 12+);18.45−20.15 «Весна на Заречной улице» (1956, 12+);20.20−21.50 «Девчата» (1961, 0+).
2 мая:
16.30−17.00 Документальный фильм «10 “Б”» (2002, 12+);17.10−18.20 Анимационная программа Всероссийской акции «Защитникам Отечества посвящается» (12+);18.30−19.50 «Неподдающиеся» (1959, 12+);20.00−21.35 «Высота» (1957, 0+).
3 мая:
16.00−17.35 «Илья Муромец» (1956, 0+);17.45−19.05 «Королева бензоколонки» (1963, 6+);19.15−20.45 «Крылья» (1966, 0+);20.50−22.40 «Первый Оскар» (2022, 16+).
4 мая:
16.30−18.00 «Сказка о царе Салтане» (1967, 0+);18.10−18.40 Документальный фильм «Освобождение Европы» (1974, 12+);18.45−20.10 «Женя, Женечка и “катюша”» (1967, 12+);20.15−21.40 «Солдатик» (2018, 6+).
5 мая:
17.00−17.50 Анимационная программа Всероссийской акции «Защитникам Отечества посвящается» (6+);18.00−18.30 Документальный фильм «Не женское дело» (2009, 12+);18.40−20.20 «Крик тишины» (2019, 6+);20.30−22.30 «28 панфиловцев» (2016, 18+).
6 мая:
17.00−17.55 Документальный фильм «Тайфун под Москвой» (2011, 12+);18.00−19.30 «Баллада о солдате» (1959, 12+);19.40−22.10 «Воздух» (2023, 18+).
7 мая:
17.00−18.30 «Офицеры» (1971, 6+);18.40−20.50 Документальный фильм «Говорит Куйбышев» (2024, 12+);21.00−23.00 «В августе 44-го» (2001, 18+).
8 мая:
16.00−17.05 Кинохроника «Разгром немецких войск под Москвой» (1941−1942, 6+);17.10−18.20 Документальный фильм «Жизнь и война Ивана Посашкова» (2023, 6+);18.30−20.00 «Завтра была война» (1987, 12+);20.10−22.30 «Т-34» (2018, 12+).
9 мая:
16.00−16.50 Кинохроника «Парад Победы» (1945, 6+);17.00−18.30 «В бой идут одни “старики”» (1973, 12+);18.35−20.10 «Летят журавли» (1957, 12+);20.15−22.00 «Летчик» (2021, 18+).
10 мая:
16.30−17.15 Документальный фильм «Три войны. Три судьбы» (2024, 12+);17.30−20.00 «Они сражались за Родину» (1975, 0+);20.10−21.30 «Аты-баты, шли солдаты» (1976, 12+).
11 мая:
16.00−18.10 «Тимур и его команда» (1977, 12+);18.15−19.55 «Судьба человека» (1959, 12+);20.00−22.40 «А зори здесь тихие» (1972, 16+).
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