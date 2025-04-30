Спасатели Ростовской области перейдут на усиленный режим работы

На майских праздниках пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перейдут на усиленный режим работы. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Бодряков.
Ежедневно на дежурстве будут находиться более 600 областных спасателей и пожарных. Кроме того, в регионе сформировали группировку из семи тысяч человек (из них более тысячи добровольцев), подготовили около двух тысяч средств пожаротушения.
Также организуют круглосуточное дежурство на предприятиях коммунального комплекса. Повышенную готовность уже ввели для энергетиков.
Все силы и средства сейчас находятся в готовности к возможным внештатным ситуациям.
Вопросами безопасности населения будут заниматься правоохранители, также в патрулировании улиц и мест массового скопления людей задействуют казаков-дружинников. Под наблюдение, в том числе, возьмут мемориальные комплексы и памятники.
Напомним, с 30 апреля в Ростовской области начал действовать особый противопожарный режим, в этот период запрещено разводить костры, жечь мусор, сухую растительность, пожнивные остатки и бытовые отходы. При любых чрезвычайных ситуациях нужно звонить по номеру «112».