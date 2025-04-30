МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. «Дзен» запустил два тематических раздела в преддверии Дня Победы: раздел «День Победы», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с актуальными новостями и событиями, а также проект «Архивы памяти 1941−1945» с историями авторов контент-платформы о героях войны и тружениках тыла, говорится в пресс-релизе компании.
«В “Дзене” запустился раздел “День Победы”, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем пользователи смогут следить за всеми актуальными новостями и событиями, посвященными празднованию 9 Мая», — сказано в сообщении.
В этом разделе пользователи могут узнать про парады, обращения, памятные акции, которые проходят прямо сейчас в столице и регионах. А 9 мая в нем будет доступна прямая трансляция парада на Красной площади.
«Специально к 9 Мая на платформе появился проект “Архивы памяти 1941−1945”. В нем собраны искренние и личные истории авторов контент-платформы про героев, которые спасали раненых, сражались на фронте или работали в тылу. В проекте уже приняли участие популярные авторы и каналы в “Дзене”, — сообщается также в релизе.
Ранее в апреле в «Дзене» появилась вкладка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как рассказывали в компании, это историко-просветительский проект — на главной странице в течение месяца каждый день публикуются подлинные архивные материалы о событиях, происходивших день в день ровно 80 лет назад.