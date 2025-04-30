«Дзен» запустил два тематических раздела в преддверии Дня Победы

«Специально к 9 Мая на платформе появился проект “Архивы памяти 1941−1945”. В нем собраны искренние и личные истории авторов контент-платформы про героев, которые спасали раненых, сражались на фронте или работали в тылу. В проекте уже приняли участие популярные авторы и каналы в “Дзене”, — сообщается также в релизе.