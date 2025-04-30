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С 5 мая автобус № 57А будет ездить по новому маршруту

В Уфе изменится схема движения автобуса № 57А.

Источник: Комсомольская правда

Автоперевозчик «Башавтотранс» вводит новую схему движения для маршрута № 57А, следующего от Уфимского управления буровых работ до торгово-развлекательного центра «Планета». Измененный маршрут вступает в силу пятого мая.

После остановки «Центральный рынок» автобус будет двигаться по улицам 8 Марта, Комсомольской, Российской, далее через Лесотехникум и улицу Менделеева до конечной остановки. Обратный путь пролегает через Дворец борьбы с возвратом на улицы Российскую, Комсомольскую и 8 Марта к Центральному рынку, после чего автобус продолжит движение по привычному маршруту.

«Башавтотранс» обращаются к жителям и гостям столицы с просьбой учитывать изменения при планировании своих поездок.

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