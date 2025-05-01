Мир видит улыбку Москвы

Первомайский номер «Правды» 1945-го: советские писатели говорят о значении грядущей победы, идет освобождение Чехословакии, а итальянские фашисты получают то, что заслужили.
Как мы уже рассказывали ранее, по вторникам газета «Правда» в тот период не выходила. Но для праздничного дня 1 Мая, который как раз пришелся на вторник, было, конечно же, сделано исключение.
Первомайский выпуск «Правды» открывает приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина произвести праздничный салют в столицах союзных республик СССР.
Кроме того приказами главкома объявлены очередные благодарности советским войскам. На этот раз в числе отмеченных снова 2-й Белорусский фронт Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского — за взятие городов Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг и Гранзее, а также 4-й Украинский фронт генерала армии А. И. Еременко — за овладение городами Моравская острава и Жилина.
Традиционно к Первомаю производилось награждение высшими правительственными наградами. Отметим два из них. Звание Героя Социалистического Труда с одновременным вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» присвоено знаменитому физику академику Петру Леонидовичу Капице. Орденом Трудового Красного Знамени был награжден Институт физических проблем Академии наук СССР. Тогда, в 1945-м, мало кто из читателей «Правды» знал, что эти награждения прямо связаны с уже успешно реализующимся в СССР атомным проектом.
После многочисленных официальных сообщений 1 и 2 полос выпуска читатель мог ознакомиться с материалами советских писателей, которым была полностью отдана 3 полоса.
Писатель Леонид Леонов в материале под заголовком «Весна народов» говорит об уже почти свершившейся Победе: «Богата дарами эта весна, но никто не подносил их нам на блюде, мы сами добыли их из кромешной тьмы, сами творили их совместно с ярким солнцем и уже настолько постигли их устройство, чтобы стать мастерами собственного счастья».
«Из груды развалин встают города, оживают фабрики и заводы, — рассказывает из разрушенного войной Минска белорусский писатель и поэт Петрусь Бровка в статье “Большое счастье”. — Мы видим ясные очертания будущих улиц и площадей. Сметается мусор и хлам, разбираются руины. Мы строим. Мы будем еще больше строить».
«Радость великую в эти торжественные дни победы переживает украинский народ, — пишет в очерке “Торжествуй, земля советская!” украинский поэт и публицист Павло Тычина. — Его честь, свобода и государственная независимость спасены братской помощью родного нам русского и других народов Советского Союза. Какое счастье быть в этой единой, сплоченной, монолитной семье!».
«Немцы хотели разделить нас, посеять вражду между нашими братскими народами, — отмечает в статье “Армия-освободительница” народный писатель Латвийской ССР Андрей Упитс. — Это им не удалось и — пусть запомнят! — никому и никогда не удастся».
Рядом опубликованы стихотворения русских советских поэтов Демьяна Бедного «Наш праздник» и Степана Щипачева «Свет победы».
Среди международных новостей — сообщения об освобождении войсками США концлагеря Дахау и о казни в Италии соратников Бенито Муссолини — руководителей итальянского фашистского государства.
На четвертой полосе «Правда» публикует присланные по телеграфу сообщения своих корреспондентов о боях в Чехословакии. Вот один из них.
Долина дотов
Все ближе подходили войска к Моравской Остраве. Советские дивизии двигались с непрерывными боями, совершали сложные обходные маневры, охватывая огненным кольцом эту громадную крепость немцев в Чешской Силезии.
Наши части, расширяя плацдарм, вышли на дороги, ведущие к Марианским горам, и передовыми отрядами завязали бои на подступах к Моравской Остраве.
— Мы чувствовали себя смертниками: смерть впереди, смерть за спиной, — говорят пленные немцы.
Карл Гейнеп — командир стрелкового взвода — вместе с остатками своих солдат из последнего набора фольксштурма во время атаки прикинулись мертвыми и оказались в плену. Вот они сидят в траншее за котелком с кашей, и сейчас им на все наплевать — они живы и сыты. Больше этим арийцам ничего не надо.
Из Опавской долины бои снова перенеслись в горные кряжи и густые леса. С наблюдательного пункта открывается панорама поля брани. Пороховым дымом затянут небосвод. На местах танковых побоищ — недвижимые, обугленные остовы тяжелых вражеских машин.
По 30−40 танков и самоходных орудий одновременно бросал противник, стремясь задержать карпатские полки. Гигантские костры занимались на поле. Горело все— и земля, и дерево, и металл. Бронированные чудовища рвались в клочья, с лязгом разлетались по сторонам тяжелые башни, гусеницы, стволы орудий. На солдатском языке это называется артиллерийской «молотьбой».
Новая преграда встала перед войсками — на много километров раскинулась долина дотов; железобетонные крепости с гарнизонами, достигающими 100 человек в каждом, выплюнули тысячи тонн раскаленного металла.
Начала героическая борьба с дотами. Каждую крепость приходилось брать с боя, штурмовать, блокировать, осаждать. Артиллеристы прямой наводкой били по амбразурам дымовыми снарядами, лишая гарнизоны дотов видимости и возможности вести прицельный огонь. А тем временем наши воины штурмовали доты. Саперы и подрывники подползали вплотную к железобетонным стенам и бросали в амбразуры гранаты. Помогая пехоте, на штурм шли наши танкисты. Броней своих машин они закрывали пулеметные щели дотов. Саперы отыскивали и рвали подземные линии связи между немецкими крепостями.
К блокированному доту, на стене которого высечено название «Нибелунг», подползли бойцы одного подразделения. Они предложили немецкому гарнизону сдаться. В доте с заклиненными амбразурами долго шумели гитлеровцы. Старшина Машкин сделал последнее предупреждение:
Даю еще две минуты, не сдадитесь — все передохнете, как в крысоловке.
Стена открылась, и 50 немцев один за другим стали складывать свое оружие.
20 часов вели бой с дотом № 19 отважные бойцы лейтенанта Грушникова. Дот не сдавался. Решили взять крепость не огнем, так землей. По сделанным подходам к стенам дота подтягивали набитые землей мешки. Саперы Кривошеин и Готовцев первыми взобрались за крышу дота.
— Давай кули!
Мешки вырастали штабелями, закрывая амбразуры, и вскоре дот замолчал.
Одна за другой переходили немецкие крепости в руки наших бойцов. Беззаветная отвага, изобретательность и напористость советских воинов сметали все на пути наступления.
Немцев закупоривали в их каменных казематах и при отказе капитулировать не возились с ними, а просто оставляли одного — двух автоматчиков и двигались дальше, зная, что голод заставит фрицев рано или поздно открыть двери и сложить оружие. Артиллеристы 152-миллиметровых орудий прямой наводкой заклинивали снарядами подвижные башни дотов кругового обстрела.
Гарнизон за гарнизоном капитулировал или уничтожался. После героического ратного труда легендарных карпатских богатырей долина дотов перестала существовать. Войска вышли к последним немецким укреплениям у Моравской Остравы и сегодня штурмом взяли этот крупный промышленный центр и мощный опорный пункт обороны немцев в Чехословакии.
Павел Кузнецов, 4-й Украинский фронт, 30 апреля. По телеграфу.
Автор: Михаил Костриков, заместитель главного редактора газеты «Правда».
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