Мир видит улыбку Москвы

Карл Гейнеп — командир стрелкового взвода — вместе с остатками своих солдат из последнего набора фольксштурма во время атаки прикинулись мертвыми и оказались в плену. Вот они сидят в траншее за котелком с кашей, и сейчас им на все наплевать — они живы и сыты. Больше этим арийцам ничего не надо.