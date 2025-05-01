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Мир видит улыбку Москвы

Первомайский номер «Правды» 1945-го: советские писатели говорят о значении грядущей победы, идет освобождение Чехословакии, а итальянские фашисты получают то, что заслужили.

Источник: Газета «Правда»

Первомайский номер «Правды» 1945-го: советские писатели говорят о значении грядущей победы, идет освобождение Чехословакии, а итальянские фашисты получают то, что заслужили.

Как мы уже рассказывали ранее, по вторникам газета «Правда» в тот период не выходила. Но для праздничного дня 1 Мая, который как раз пришелся на вторник, было, конечно же, сделано исключение.

Первомайский выпуск «Правды» открывает приказ Верховного главнокомандующего И. В. Сталина произвести праздничный салют в столицах союзных республик СССР.

Кроме того приказами главкома объявлены очередные благодарности советским войскам. На этот раз в числе отмеченных снова 2-й Белорусский фронт Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского — за взятие городов Грайфсвальд, Трептов, Нойштрелитц, Фюрстенберг и Гранзее, а также 4-й Украинский фронт генерала армии А. И. Еременко — за овладение городами Моравская острава и Жилина.

Традиционно к Первомаю производилось награждение высшими правительственными наградами. Отметим два из них. Звание Героя Социалистического Труда с одновременным вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» присвоено знаменитому физику академику Петру Леонидовичу Капице. Орденом Трудового Красного Знамени был награжден Институт физических проблем Академии наук СССР. Тогда, в 1945-м, мало кто из читателей «Правды» знал, что эти награждения прямо связаны с уже успешно реализующимся в СССР атомным проектом.

После многочисленных официальных сообщений 1 и 2 полос выпуска читатель мог ознакомиться с материалами советских писателей, которым была полностью отдана 3 полоса.

«Москва сняла светомаскировку со своего лица, словно подняла забрало. В нем нет больше нужды. Мир видит улыбку Москвы», — пишет в очерке «Огни Москвы» публицист и литературовед Давид Заславский.

Писатель Леонид Леонов в материале под заголовком «Весна народов» говорит об уже почти свершившейся Победе: «Богата дарами эта весна, но никто не подносил их нам на блюде, мы сами добыли их из кромешной тьмы, сами творили их совместно с ярким солнцем и уже настолько постигли их устройство, чтобы стать мастерами собственного счастья».

«Из груды развалин встают города, оживают фабрики и заводы, — рассказывает из разрушенного войной Минска белорусский писатель и поэт Петрусь Бровка в статье “Большое счастье”. — Мы видим ясные очертания будущих улиц и площадей. Сметается мусор и хлам, разбираются руины. Мы строим. Мы будем еще больше строить».

«Радость великую в эти торжественные дни победы переживает украинский народ, — пишет в очерке “Торжествуй, земля советская!” украинский поэт и публицист Павло Тычина. — Его честь, свобода и государственная независимость спасены братской помощью родного нам русского и других народов Советского Союза. Какое счастье быть в этой единой, сплоченной, монолитной семье!».

«Немцы хотели разделить нас, посеять вражду между нашими братскими народами, — отмечает в статье “Армия-освободительница” народный писатель Латвийской ССР Андрей Упитс. — Это им не удалось и — пусть запомнят! — никому и никогда не удастся».

Рядом опубликованы стихотворения русских советских поэтов Демьяна Бедного «Наш праздник» и Степана Щипачева «Свет победы».

Среди международных новостей — сообщения об освобождении войсками США концлагеря Дахау и о казни в Италии соратников Бенито Муссолини — руководителей итальянского фашистского государства.

На четвертой полосе «Правда» публикует присланные по телеграфу сообщения своих корреспондентов о боях в Чехословакии. Вот один из них.

Источник: РИА "Новости"

Долина дотов

Все ближе подходили войска к Моравской Остраве. Советские дивизии двигались с непрерывными боями, совершали сложные обходные маневры, охватывая огненным кольцом эту громадную крепость немцев в Чешской Силезии.

Наши части, расширяя плацдарм, вышли на дороги, ведущие к Марианским горам, и передовыми отрядами завязали бои на подступах к Моравской Остраве.

Тиски сжимались. За спинами обреченных немцев шли вспомогательные отряды эсэсовцев. Задача этих отрядов сводилась к одному — стрелять в своих же солдат в случае малейших попыток к отходу.

— Мы чувствовали себя смертниками: смерть впереди, смерть за спиной, — говорят пленные немцы.

Карл Гейнеп — командир стрелкового взвода — вместе с остатками своих солдат из последнего набора фольксштурма во время атаки прикинулись мертвыми и оказались в плену. Вот они сидят в траншее за котелком с кашей, и сейчас им на все наплевать — они живы и сыты. Больше этим арийцам ничего не надо.

Из Опавской долины бои снова перенеслись в горные кряжи и густые леса. С наблюдательного пункта открывается панорама поля брани. Пороховым дымом затянут небосвод. На местах танковых побоищ — недвижимые, обугленные остовы тяжелых вражеских машин.

По 30−40 танков и самоходных орудий одновременно бросал противник, стремясь задержать карпатские полки. Гигантские костры занимались на поле. Горело все— и земля, и дерево, и металл. Бронированные чудовища рвались в клочья, с лязгом разлетались по сторонам тяжелые башни, гусеницы, стволы орудий. На солдатском языке это называется артиллерийской «молотьбой».

Танковое сопротивление гитлеровцев было сломлено, пехота стремительно захватывала дороги, идущие на Моравскую Остраву.

Новая преграда встала перед войсками — на много километров раскинулась долина дотов; железобетонные крепости с гарнизонами, достигающими 100 человек в каждом, выплюнули тысячи тонн раскаленного металла.

Начала героическая борьба с дотами. Каждую крепость приходилось брать с боя, штурмовать, блокировать, осаждать. Артиллеристы прямой наводкой били по амбразурам дымовыми снарядами, лишая гарнизоны дотов видимости и возможности вести прицельный огонь. А тем временем наши воины штурмовали доты. Саперы и подрывники подползали вплотную к железобетонным стенам и бросали в амбразуры гранаты. Помогая пехоте, на штурм шли наши танкисты. Броней своих машин они закрывали пулеметные щели дотов. Саперы отыскивали и рвали подземные линии связи между немецкими крепостями.

К блокированному доту, на стене которого высечено название «Нибелунг», подползли бойцы одного подразделения. Они предложили немецкому гарнизону сдаться. В доте с заклиненными амбразурами долго шумели гитлеровцы. Старшина Машкин сделал последнее предупреждение:

Даю еще две минуты, не сдадитесь — все передохнете, как в крысоловке.

Стена открылась, и 50 немцев один за другим стали складывать свое оружие.

20 часов вели бой с дотом № 19 отважные бойцы лейтенанта Грушникова. Дот не сдавался. Решили взять крепость не огнем, так землей. По сделанным подходам к стенам дота подтягивали набитые землей мешки. Саперы Кривошеин и Готовцев первыми взобрались за крышу дота.

— Давай кули!

Мешки вырастали штабелями, закрывая амбразуры, и вскоре дот замолчал.

Одна за другой переходили немецкие крепости в руки наших бойцов. Беззаветная отвага, изобретательность и напористость советских воинов сметали все на пути наступления.

Немцев закупоривали в их каменных казематах и при отказе капитулировать не возились с ними, а просто оставляли одного — двух автоматчиков и двигались дальше, зная, что голод заставит фрицев рано или поздно открыть двери и сложить оружие. Артиллеристы 152-миллиметровых орудий прямой наводкой заклинивали снарядами подвижные башни дотов кругового обстрела.

Гарнизон за гарнизоном капитулировал или уничтожался. После героического ратного труда легендарных карпатских богатырей долина дотов перестала существовать. Войска вышли к последним немецким укреплениям у Моравской Остравы и сегодня штурмом взяли этот крупный промышленный центр и мощный опорный пункт обороны немцев в Чехословакии.

Павел Кузнецов, 4-й Украинский фронт, 30 апреля. По телеграфу.

Автор: Михаил Костриков, заместитель главного редактора газеты «Правда».

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