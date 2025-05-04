— Утром 1 мая, когда в центре Берлина шли ожесточённые бои, зовёт меня командир эскадрильи. Полетишь с капитаном Тёминым на рейхстаг. Снимите знамя, которое наши над рейхстагом подняли… Как уж там ваш Тёмин уговорил командование на этот рейс, не знаю. Зенитная сеть у немцев была мировая. Выставляли такие огневые заслоны — стриж не проскочит. И без самой крайней надобности мы к центру Берлина не вылетали. Ну, что ж, раз приказ — надо лететь. По плану города наметил маршрут. Хотя какой там маршрут, когда то тут, то там зенитки плюются. Однако прорвались. Долетели до большой такой улицы, которая на плане значилась Унтер-ден-Линден. У нас она или же у них, не поймёшь. Только над головой зенитные снаряды рвутся. Лечу, прижимаюсь прямо к крышам, думаю, как бы не напороться на какую-нибудь колокольню. Признаюсь, жутковато. А он, этот ваш капитан, хоть бы что. Через борт перевесился с аппаратом, щёлкает, вот-вот вывалится. Тут снаряд рванул рядом. Самолёт сильно встряхнуло. Меня больно стукнуло в плечо. Осмотрелся, ничего, более или менее целы, несущую ленту крыла перебило, ну она меня и хлестнула. Но лететь можно. Лечу… Впереди большая площадь, вся загромождена техникой — машины, орудия, какие-то фургончики. А за площадью большое здание. По картинкам вспоминаю — рейхстаг. Ну, а над ним, над самым выгоревшим куполом, словно кровиночка, наше знамя. Огонь усилился. Из какого-то двора прямо по нам шпарят. Однако закладываю вираж. Мой Тёмин совсем из сиденья высунулся, снимает. Снял. И делает мне знак, давай, мол, ещё круг. Нет, думаю, друг, шалишь. Задание выполнили, а снова под зенитки не полезу. Всё-таки самолёт подранен. Да и кому охота умирать смертью храбрых под самый конец войны… Ну, до аэродрома дотянул, сел, ничего. Тут мой технарь подсчитал — около пятидесяти пробоин и царапин. И как нам мотор не разбили, как мы с этим вашим Тёминым уцелели, непостижимо уму. Хотел поздравить Тёмина со вторым рождением, а его уже и след простыл. Ребята говорят, умчался на аэродром в Шонефельде отправлять плёнку на Москву… Вот за этот рейс меня «Правда» и поблагодарила".