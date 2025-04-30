В Петербурге началась репетиция парада ко Дню Победы. Движение в центре города будет перекрыто до вечера

В городе перекрыта часть центральных улиц. Сегодня с 14:00 до 18:30 транспорт не сможет проехать, в том числе по Миллионной улице, Дворцовой набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда. Более подробную информацию о перекрытиях на 30 апреля можно посмотреть здесь.