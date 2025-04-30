В Петербурге началась репетиция парада ко Дню Победы. Движение в центре города будет перекрыто до вечера

Примерно в 14:40 30 апреля на Дворцовой площади началась репетиция парада, посвященного 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Колонны бронетехники и ретроавтомобили съехались в центр Петербурга.
В городе перекрыта часть центральных улиц. Сегодня с 14:00 до 18:30 транспорт не сможет проехать, в том числе по Миллионной улице, Дворцовой набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда. Более подробную информацию о перекрытиях на 30 апреля можно посмотреть здесь.
Судя по кадрам, сделанными фотографами «Фонтанки», перед началом репетиции прохожие с интересом наблюдали за приезжающей военной техникой и фотографировали на память.
В случае, если сегодня, 30 апреля, вы захотите пойти в Эрмитаж, обратите внимание на дополнительные входы, которые будут открыты для гостей музея.
Для посетителей уже открыли дополнительный вход в Главный музейный комплекс — Дворцовая набережная, 38. Помимо этого, зайти можно и через вход Малого Эрмитажа — Шуваловский проезд, Дворцовая набережная, 36.