Говорят выжившие в «конвейере смерти»

8 мая, завтра будет День Победы и великая радость.
Но сегодня вместе с читателями газеты «Правда» из 1945-го мы посмотрим в лицо зла. Даже по прошествии 80 лет читать это очень трудно, о чем мы заранее предупреждаем чувствительных людей. Но представьте, каково было советским людям, потерявшим родных и близких в нацистских лагерях, узнать о том, какую страшную, мученическую смерть те приняли. И тем не менее мы убеждены: знать об этих фактах нужно, чтобы понять, почему зло нацизма так важно было победить — не остановить, а уничтожить до самых корней.
«Сообщение Чрезвычайной Государственной Комисси по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников», опубликованное в номере от 7 мая, приводит показания тех, кто сумел выжить в аду на земле, которым был нацистский лагерь смерти Освенцим. Вот некоторые из этих свидетельств.
Свидетель Гордон Яков, уроженец города Вильнюс, показал:
В лагерь Освенцим меня привезли 22 января 1943 года. Всего в нашем эшелоне было 3650 человек, из них вошли в лагерь 265 мужчин и около 80 женщин. Всех остальных сейчас же отправили в крематорий — газировали и сожгли, в том числе сожгли мою жену Матильду, по специальности врача, сына четырех с половиной лет, отца 73 лет и мать 64 лет.
Свидетельница Дессанти Эмили, по национальности итальянка, показала: «12 сентября 1944 года гитлеровцы вывезли нас из Италии и привезли в лагерь Освенцим. Всего в лагерь нас, итальянцев, привезли 500 человек, из них осталось в живых только 30 человек, остальные зверски замучены и уничтожены в лагере».
Свидетель Сурес Давид показал: «В лагерь Освенцим я прибыл с эшелоном из Греции 3 апреля 1943 года. В эшелоне было больше 2500 человек, в числе которых была моя мать 53 лет, сестра с ребенком и я. Из 2500 человек приблизительно 300 человек отправили в лагерь, остальных, в том числе мою мать и сестру с пятилетним ребенком, прямо из эшелона повели в крематорий на сожжение».
Доктор медицины Пражского университета, профессор Бертольд Эпштейн рассказал комиссии: «Отобранных заключенных направляли в газовые камеры для умерщвления. В течение нескольких месяцев мы видели длинные вереницы идущих на смерть в крематории людей, особенно большие группы уничтожались в мае-июне-июле 1944 года. В это время в крематориях сжигали днем и ночью, это было видно по выступавшему из труб крематориев пламени. Нередко мы чувствовали запах горелого мяса, волос или ногтей. В это время мы, кроме огня из труб крематориев, видели два больших костра, которые ночью горели огромным пламенем. Всю ночь в лагере были слышны вопли и крики, а также лай караульных собак эсэсовцев. Несчастные жертвы, которых вследствие переполнения крематориев по очереди вели к кострам на смерть, при виде костров догадывались, какая участь их ожидала… Я знал, что и моих близких родственников постигла та же участь и что мне ее также не избежать. Примерно каждые две недели врачом лагеря доктором Менгеле производился отбор, после чего отобранные жертвы направлялись в крематории на уничтожение. Так в один из дней уничтожили 500 детей. При отправке этих детей разыгрались потрясающие сцены, так как уже все знали, куда их ведут. Эсэсовцы и их помощники при этом отличались особенной жестокостью… Когда мы прибыли в Освенцим, нас с женой разлучили, я ее уже больше не видел. Впоследствии я узнал, что ее в лагерь не приняли. Нет сомнения, что мою жену убили обычным способом. В марте 1944 года эсэсовцы уничтожили так же мою свояченицу с двумя детьми и мою племянницу 38 лет. В июле 1944 года погибла так же моя сестра».
Бывшая заключенная Бакаш Вельдтраут из города Дюссельдорф Германии показала:
В 1943 году, в то время когда мы огораживали крематорий № 5, я лично видела, как эсэсовцы бросали в горящие костры живых детей.
Девятилетний мальчик Леринциакош Андраш, уроженец города Клез Венгрии, показал: «Когда нас пригнали в лагерь в 22-й блок, там нас били, особенно приставленные к нам женщины-немки. Били палками. За время пребывания в лагере у меня доктор Менгеле брал много раз кровь… В ноябре месяце 1944 года всех детей перевели в лагерь “А”, в “Цыганский” лагерь. При проверке одного из нас не оказалось. Тогда начальница женского лагеря Брандем и ее помощник Мендель выгнали нас на улицу в час ночи, и мы простояли на морозе до 12 часов дня…».
Бывшая заключенная Флякс Софья Исааковна из города Краков показала: «У многих женщин, прибывших в августе 1944 года в лагерь, имелись дети в возрасте от 5 до 12 лет. Все они по прибытии в лагерь вместе с матерями были отправлены в крематорий. Я прибыла с семимесячной беременностью. При осмотре врач СС Кениг обнаружил у меня беременность и направил в барак В-3 (Биркенау). Там было 65 таких же женщин. Через три дня мне сделали укол в область бедра с целью вызвать преждевременные роды. Такие уколы проделывали четыре дня. На пятый день я родила ребенка, которого у меня забрали. В бараке за мое пребывание таких случаев я видела 14. Новорожденные или преждевременно рожденные увозились неизвестно куда».
Бывший заключенный Гордон Яков, врач из города Вильнюс, показал:
В начале 1943 года в лагере Биркенау были отобраны 164 мальчика и отвезены в больницу, где при помощи уколов в сердце карболовой кислоты все они были умерщвлены.
Именно об этом сказано: забыть нельзя, простить невозможно…
Автор: Михаил Костриков, заместитель главного редактора газеты «Правда».
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