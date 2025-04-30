АСТАНА, 30 апр — Sputnik. 9 мая в Алматы пройдет шествие Бессмертного полка.
В 10:00 участники шествия выйдут с Центрального парка по улице Гоголя (бывший парк Горького), дойдут до улицы Зенкова, а затем войдут в Парк 28-ми панфиловцев. Там они возложат цветы к Вечному огню.
Акция «Батырларға тағзым» («Поклонимся героям») согласована с акиматом Алматы, сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан председатель ОО «Союз ветеранов Афганистана» Мурат Абдушукуров.
Алматинцы смогут выйти с портретами своих героев — участников Великой Отечественной войны.
«Это преемственность поколений, чтобы наша молодежь понимала, что за свою страну они тоже несут ответственность. Поэтому я думаю, что она и так проводится, но я думаю, что и на законодательном уровне надо утвердить. Такая акция должна быть», — сказал он.
Мы должны поднимать дух нашего подрастающего поколения, подчеркнул Абдушукуров. И чтобы они воспитывались на примере героев из своей семьи.
«Еще Лев Толстой сказал — никого воспитывать не надо, достаточно личного примера», — сказал Абдушукуров.
«Бессмертный полк» — это общественная инициатива, родившаяся в России в 2012 году. Она появилась как еще один способ почтить память фронтовиков Великой Отечественной войны.
Смысл акции в том, что люди выходят на улицы с портретами своих родственников — участников войны. Идея быстро распространилась и стала международной, охватив десятки стран.
Движение «Бессмертный полк» в Казахстане началось в 2013 году, спустя год после его основания в России. С самого начала акция получила широкую поддержку: в Алматы, Астане, Шымкенте, Петропавловске и других городах тысячи людей выходили на улицы с портретами своих родных.