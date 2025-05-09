Человечество разоружает зверя

На первой полосе «Правды» — текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии. Опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР, который объявляет день 9 мая Праздником Победы. Ниже — сообщение о том, что Совнарком СССР постановил считать этот день нерабочим, а на зданиях всех государственных учреждений поднять Государственный Флаг СССР.
На главное событие «Правда» отреагировала редакционной статьей «Праздник Победы».
"Мы приветствуем вас, самоотверженные работники тыла! Вы прославили свою Родину беспримерным трудом. Вы показали миру, на что способно Советское государство, созданное Лениным и Сталиным!
Мы славим бессмертную память героев наших, павших в борьбе за свободу и независимость нашей Отчизны. На их подвигах, на их самоотверженной борьбе за Родину будут воспитываться поколения советского народа.
Мы празднуем победу Красной армии, и вместе с нами празднуют освобожденные ею народы Европы. Наше всенародное торжество сливается с торжеством братских славянских народов. Дружба народов, скрепленная кровью на общих полях сражения против заклятого врага славянства, дает свои богатые плоды.
Мы празднуем победу Красной армии, и вместе с нами радуются все свободолюбивые народы, наши союзники. Разгром гитлеровской Германии показал, что нет такой вражеской силы, которая устояла бы перед натиском объединенных наций, воодушевленных высокими идеями защиты цивилизации, культуры, демократии.
Мы горды тем, что Красной армии, всему нашему народу принадлежит главная, решающая роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков".
Приказами Верховного главнокомандующего объявлены благодарности командующим и войскам 4-го Украинского фронта (генерал армии А. И. Еременко) — за овладение городом Оломоуц, 1-го Украинского фронта (маршал Советского Союза И. С. Конев) — за взятие Дрездена, 2-го Украинского фронта (маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский) — за овладение городами Яромережице и Зноймо в Чехословакии и городами Голлабрунн и Штоккерау в Австрии.
Короткое сообщение: «Выпущенный 5 мая 1945 года Четвертый государственный военный заем на сумму 25 миллиардов рублей размещен к исходу 7 мая на 25 миллиардов 065 миллионов рублей. Таким образом, установленная сумма займа перевыполнена. Подписка на заем продолжается. Наркомфин СССР А. Зверев». То есть советские граждане собрали нужную сумму всего за три дня.
«Правда» публикует первые сообщения о ликующих жителях Москвы, Ленинграда, Киева, которые заполнили улицы городов.
На страницах газеты с победой поздравляют сограждан два Героя Социалистического Труда — С. И. Ильюшин и А. С. Яковлев, знаменитые авиаконструкторы, создавшие оружие Победы — штурмовик Ил-2, бомбардировщик Ил-4, истребители Як.
О том, как свершилась капитуляция гитлеровской Германии сообщают военкоры-правдисты.
Капитуляция
Восьмое мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Человечество вздохнуло свободно.
Гитлеровская Германия поставлена на колени.
Война окончена.
Победа.
Что может быть сильнее, проще и человечнее этих слов!
Шли к этому дню долгой дорогой. Дорогой борьбы, крови и побед. Мы ничего не жалели.
И вот он, вот этот день: Берлин в дымке, солнце над Темпельгофским аэродромом, и высокое небо над головою — ждем появления самолетов в нем.
Амфитеатром расположился огромный аэропорт. Его ангары разбомблены, здания сожжены. На бетонированном поле еще валяются разбитые «Юнкерсы», под ногами — холодные, мертвые осколки бомб. Это поле — поле боя. Оно как весь наш путь — путь боев и побед. Сегодня оно будет полем встречи с друзьями и союзниками для того, чтобы вместе продиктовать свою волю побежденному врагу.
— Что же, Темпельгофский аэродром будет Компьенским лесом? — говорит кто-то.
Нет, это не Компьен. Компьена не будет. И Версаля не будет. И гитлеровского кошмара больше не будет никогда.
Ровно в 12 часов 50 минут один за другим стремительно, красиво, словно линия, подымаются в небо наши истребители. Они делают круг над аэродромом и уходят на запад, навстречу самолетам союзников. Спустя полчаса с аэродрома в городе Штендаль подымаются пять «Дугласов» и берут курс на восток. Почетным эскортом сопровождают их наши истребители. Два из них впереди.
В 14 часов на Темпельгофский аэродром в Берлине прибывают представители командования Красной армии во главе с генералом армии Соколовским. Затем в небе появляются «Дугласы» с американскими и английскими опознавательными знаками. Самолеты слетаются и вот уже бегут по бетонной дороге.
Из самолетов выходят глава делегации Верховного командования экспедиционных сил союзников главный маршал авиации сэр Артур В. Теддер, за ним генерал Карл Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, офицеры английской и американской армии и флота, корреспонденты газет и кинооператоры.
Генерал армии Соколовский здоровается с главой делегации и представляет ему начальника гарнизона и коменданта Берлина генерал-полковника Берзарина, генерал-лейтенанта Бокова. Американские и английские генералы и офицеры сердечно пожимают руки советских генералов и офицеров. Крепкое рукопожатие. Встреча союзников и победителей.
Из другого самолета выходят представители гитлеровского командования во главе с генерал-фельдмаршалом Кейтелем. Они идут молча и хмуро. Они в своих генеральских мундирах, при орденах и крестах. Высокий, худой Кейтель изредка поворачивает голову в сторону — там, в дымке, Берлин. Они проходят к машинам, ожидающим их. Сев в машину, фельдмаршал Кейтель тотчас же раскрыл папку и стал читать какой-то документ.
Все чувствуют величие момента. Каждый понимает, что присутствует при акте, определяющем судьбу поколений. Глава делегации Верховного командования экспедиционных сил союзников главный маршал авиации сэр Артур Теддер произносит перед микрофоном речь:
— Я являюсь представителем Верховного главнокомандующего Эйзенхауэра. Он уполномочил меня работать на предстоящей конференции. Я очень рад приветствовать советских маршалов и генералов, а также войска Красной армии. Особенно рад потому, что я приветствую их в Берлине. Союзники на Западе и Востоке в результате блестящего сотрудничества проделали колоссальную работу. Мне оказана большая честь передать самое теплое приветствие Запада — Востоку.
Начальник почетного караула полковник Лебедев сообщает эти слова воинам караула и провозглашает:
За нашу победу — «ура»!
Могучее «ура» победителей гремит в поверженном Берлине.
Затем члены делегаций и все присутствующие на аэродроме отправляются в Карлсхорст — пригород Берлина, где должен быть подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Путь лежит через Берлин, через разрушенный, побежденный Берлин, через Берлин, штурмом взятый нашими войсками.
Поток машин несется по улицам германской столицы. Дорога расчищена, но на тротуарах лежат груды битого кирпича и мусора. Развалины, развалины — следы работы союзных летчиков и советских артиллеристов. Победители едут по Берлину. На перекрестках молча стоят жители города. Победители мчатся по Берлину, и вслед за ними следуют побежденные немецкие генералы, принесшие капитуляцию. О чем думают они сейчас, проезжая по улицам Берлина? Вспоминают ли плац-парады или последние дни крушения? Они посеяли ветер и теперь пожинают бурю.
Вот наконец Карлсхорст. Карлсхорст — этот берлинский пригород сегодня на наших глазах вошел в историю. Здесь могила гитлеровской Германии, здесь конец войне. Все здесь принадлежит истории. И это здание бывшего немецкого военно-инженерного училища, в котором состоялось подписание акта капитуляции. И этот зал офицерской столовой, эти четыре флага на стене — советский, американский, английский и французский — символ боевого сотрудничества. И эти столы, покрытые серо-зеленым сукном, и все минуты этого короткого, но преисполненного глубокого волнения и смысла заседания — все это принадлежит истории. Хочется запечатлеть каждую минуту.
В зал входят маршал Советского Союза Жуков, главный маршал британской авиации сэр Артур В. Теддер, генерал Спаатс, адмирал сэр Гарольд Бэрроу, генерал де Латр де Тассиньи и члены советской, американской, английской и французской делегаций.
Историческое заседание начинается. Оно очень недолго продолжалось, немного людей присутствуют в зале, немного слов произносится. Но за этими словами — долгие годы войны. Маршал Жуков на русском языке, а затем главный маршал авиации Теддер объявляют, что для принятия условий безоговорочной капитуляции пришли уполномоченные германского верховного командования.
— Пригласите сюда представителей германского верховного командования, — говорит маршал Жуков дежурному офицеру.
В зал входят немецкие генералы. Впереди идет генерал-фельдмаршал Кейтель. Он идет, стараясь сохранить достоинство и даже гордость. Поднимает перед собой свой фельдмаршальский жезл и тут же опускает его. Он хочет быть картинным в своем позоре, но дрожащие пятна проступают на его лице. Здесь, в Берлине, сегодня его последний «плац-парад». Вслед за ним входят генерал-адмирал фон Фридебург и генерал-полковник Штумпф. Они садятся за отведенный им в стороне стол. Сзади их адъютанты. Маршал Жуков и главный маршал авиации Теддер объявляют:
— Сейчас предстоит подписание акта о безоговорочной капитуляции.
Немцам переводят эти слова. Кейтель кивает головой.
Да, да, капитуляция.
Имеют ли они полномочия немецкого верховного командования для подписания акта капитуляции?
Кейтель предъявил полномочия. Документ подписан гросс-адмиралом Дениц, уполномачивающим генерал-фельдмаршала Кейтеля подписать акт безусловной капитуляции.
— Имеют ли они на руках акт капитуляции, познакомились ли с ним, согласны ли его подписать? — спрашивают маршал Жуков и маршал Теддер.
О капитуляции, только о капитуляции — полной, безоговорочной, безусловной — идет речь в этом зале сегодня.
— Да, согласны, — отвечает Кейтель.
Он разворачивает папку с документами, вставляет монокль в глаз, берет перо и собирается подписать акт. Его останавливает маршал Жуков.
— Я предлагаю представителям главного немецкого командования, — медленно произносит маршал Жуков, — подойти сюда к столу и здесь подписать акт.
Он показывает рукой, куда надо подойти фельдмаршалу.
Кейтель встает и идет к столу. На его лице багровые пятна. Но его глаза слезятся. Он садится за стол и подписывает акт о капитуляции. Кейтель подписывает все экземпляры акта. Это длится несколько минут. Все молчат, только трещат кинокамеры. В этом зале сейчас нет равнодушных людей, нет равнодушных и во всем человечестве и тем более — в Советском Союзе. Это на нас обрушилась войной гитлеровская военная машина. Наши города жгли, наши поля топтали, наших людей убивали, у наших детей хотели украсть будущее.
Фельдмаршал Кейтель подписал капитуляцию. Он встает, обводит взглядом зал. Ему нечего сказать, он ничего и не ждет. Он вдруг улыбается жалким подобием улыбки, вынимает монокль и возвращается к своему месту за столом немецкой делегации. Но, прежде чем сесть, он снова вытягивает перед собой свой фельдмаршальский жезл, затем кладет его на стол. Акт о капитуляции подписывают генерал-адмирал фон-Фридебург, генерал-полковник Штумпф.
Все это происходит молча, без слов. Слов уже не надо. Все нужные слова сказали Красная армия и армии наших союзников. Теперь это только безусловная, безоговорочная капитуляция. Больше от гитлеровцев ничего не требуется. Немецкие уполномоченные молча подписывают акт. Затем акт подписывают маршал Жуков и главный маршал авиации сэр Артур Теддер. Вот подписывают акт также свидетели — генерал Спаатс и представитель французской делегации генерал де Латр де Тассиньи.
Члены немецкой делегации могут покинуть зал.
Немецкие генералы встают и уходят из зала — из истории. Все присутствующие на этом историческом заседании радостно поздравляют друг друга с победой. Война окончена. Маршал Советского Союза Жуков жмет руку маршалу английской авиации Теддеру, генералу американской армии Спаатс и другим генералам.
Победа! Сегодня человечество может свободно вздохнуть. Сегодня пушки не стреляют.
Б. Горбатов, М. Мержанов. Берлин, 9 мая. По телеграфу.
Автор: Михаил Костриков, заместитель главного редактора газеты «Правда».
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